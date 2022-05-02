【新冠疫情】新西蘭向60地區重開邊境 香港有份

全球多國經歷新冠肺炎Omicron變種病毒疫情後，陸續放寬防疫限制及重開邊境。新西蘭周一（2日）向60個免簽證國家及地區且完成疫苗接種旅客重開邊境，為新西蘭2年來首次，向澳洲以外的旅客重開。新西蘭表示，重開邊境令恢復正常生活目標變得更近。

意大利希臘放寬新冠防疫 為夏季旅遊業做準備 【下一頁】

新西蘭目前僅向包括香港等60個國家及地區重開邊境，旅客出發前仍取得新冠檢測陰性證明，抵達後仍需接受病毒檢測，若結果呈陽性反應，則需接受隔離。新西蘭當局將在10月，向所有國家旅客重開。

新西蘭旅遊部長納什（Stuart Nash）在機場派發朱古力棒迎接旅客，他形容重聚場景幾乎令人落淚。納什表示，民眾已經很久未和海外的親友見面，當局亦歡迎國際商務人士重回新西蘭。納什強調，雖然新西蘭尚未完全恢復正常生活，但重開邊境令當地社會距離目標更近一步。

南韓明起撤銷戶外口罩令 新確診減至3.8萬 【下一頁】

納什表示，對於美國、日本、新加坡等北半球主要市場旅客而言，周一是一個里程碑，可再次乘搭航班到訪。他同時透露，前往新西蘭的國際航班搜尋量，較疫情前增加19%。

新西蘭最大城市奧克蘭機場行政總監Carrie Hurihanganui表示，周一將有9,000人分別乘坐43趟國際航班往返當地，數目是3月份的3倍。她同時透露，機場已增聘40名員工，並將在未來數月繼續增加人手。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀