  • 21°C
香港時間 : 2022502日 (一) 14:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

受俄烏戰爭波及 日本平價蕎麥麵店10年首加價

環球社會熱點 14:09 2022/05/02

分享：

分享：

身為全球兩大糧食出口國，俄羅斯與烏克蘭的戰爭影響全球多個國家。日本一間平價蕎麥麵店受俄烏戰爭波及，導致原材料供應不穩定，10年來首次加價。

德國有望夏天擺脫依賴俄石油 俄現佔12%進口額 【下一頁】

路透社報稱，石原（Ryu Ishihara）經營的平價蕎麥麵店10年來維持290至550日圓（約17至33港元）的價格，但他表示因為俄烏戰爭，蕎麥進口成本上升，即使供應商已盡力確保供應，但麵店亦無奈需要加價10至15%。

據悉，俄羅斯蕎麥仍然可以出口，但供應及船運十分不穩，導致要取得蕎麥變得十分困難。原本日本因環球大宗商品價格上升及日圓貶值而面臨經營困難，加上現時俄烏戰爭的影響，令更多商舖百上加斤。

【烏克蘭戰爭】傳5月9日為軍事行動死線 俄外長否認 【下一頁】

即使蕎麥是日本一大受歡迎食品之一，但根據日本蕎麥協會數據，當地蕎麥生產量於2020年只足夠應付當年的42%需求。日本農林水產省指出，自2018年起，俄羅斯為當地第三大蕎麥進口國。

俄羅斯蕎麥產量佔全球近半，現時因戰爭導致出口受限，出口量有機會轉移至第二大生產國中國。但中國每年蕎麥產量逐漸減少，蕎麥價格預計進一步推高。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】美第一夫人訪問東歐兩國 俄稱不急在5月9日完結軍事行動（不斷更新）
今日
【烏克蘭戰爭】美第一夫人訪問東歐兩國 俄稱不急在5月9日完結軍事行動（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】佩洛西突訪基輔 與澤連斯基會面
2022/05/01
【烏克蘭戰爭】佩洛西突訪基輔 與澤連斯基會面
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏軍摧毀逾千俄軍坦克戰機
2022/05/01
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏軍摧毀逾千俄軍坦克戰機
【烏克蘭戰爭】烏警告東部戰事持續 或與俄談判破裂
2022/04/30
【烏克蘭戰爭】烏警告東部戰事持續 或與俄談判破裂
【G20峰會】普京澤連斯基獲邀出席 美反對俄有份
2022/04/30
【G20峰會】普京澤連斯基獲邀出席 美反對俄有份

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】美第一夫人訪問東歐兩國 俄稱不急在5月9日完結軍事行動（不斷更新）
今日 12:49
【烏克蘭戰爭】美第一夫人訪問東歐兩國 俄稱不急在5月9日完結軍事行動（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】佩洛西突訪基輔 與澤連斯基會面
16:30 2022/05/01
【烏克蘭戰爭】佩洛西突訪基輔 與澤連斯基會面
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏軍摧毀逾千俄軍坦克戰機
12:25 2022/05/01
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏軍摧毀逾千俄軍坦克戰機
經濟 商品 日本 俄羅斯 烏克蘭 戰爭

上一篇文章

安祖蓮娜祖莉秘訪烏克蘭探難民孤兒 無懼空襲警報

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月02日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月02日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月02日 時間14:00）
【烏克蘭戰爭】美第一夫人訪問東歐兩國 俄稱不急在5月9日完結軍事行動（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美第一夫人訪問東歐兩國 俄稱不急在5月9日完結軍事行動（不斷更新）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏軍摧毀逾千俄軍坦克戰機
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏軍摧毀逾千俄軍坦克戰機
【烏克蘭戰爭】佩洛西突訪基輔 與澤連斯基會面
【烏克蘭戰爭】佩洛西突訪基輔 與澤連斯基會面
南韓明起撤銷戶外口罩令 新確診減至3.8萬
南韓明起撤銷戶外口罩令 新確診減至3.8萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款