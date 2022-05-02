受俄烏戰爭波及 日本平價蕎麥麵店10年首加價

身為全球兩大糧食出口國，俄羅斯與烏克蘭的戰爭影響全球多個國家。日本一間平價蕎麥麵店受俄烏戰爭波及，導致原材料供應不穩定，10年來首次加價。

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路透社報稱，石原（Ryu Ishihara）經營的平價蕎麥麵店10年來維持290至550日圓（約17至33港元）的價格，但他表示因為俄烏戰爭，蕎麥進口成本上升，即使供應商已盡力確保供應，但麵店亦無奈需要加價10至15%。

據悉，俄羅斯蕎麥仍然可以出口，但供應及船運十分不穩，導致要取得蕎麥變得十分困難。原本日本因環球大宗商品價格上升及日圓貶值而面臨經營困難，加上現時俄烏戰爭的影響，令更多商舖百上加斤。

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即使蕎麥是日本一大受歡迎食品之一，但根據日本蕎麥協會數據，當地蕎麥生產量於2020年只足夠應付當年的42%需求。日本農林水產省指出，自2018年起，俄羅斯為當地第三大蕎麥進口國。

俄羅斯蕎麥產量佔全球近半，現時因戰爭導致出口受限，出口量有機會轉移至第二大生產國中國。但中國每年蕎麥產量逐漸減少，蕎麥價格預計進一步推高。

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責任編輯：吳漢培