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安祖蓮娜祖莉秘訪烏克蘭探難民孤兒 無懼空襲警報

環球社會熱點 14:30 2022/05/02

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荷里活女星安祖蓮娜祖莉為聯合國難民署特使，一向關心社會事務及兒童權益。安祖蓮娜祖莉周末秘密到訪烏克蘭，探望因戰亂流離失所的難民和孤兒，更表現親民與多名民眾合照留念。雖然當地期間響起空襲警報，但安祖蓮娜祖莉被指無懼警報表現沉著冷靜。

【烏克蘭戰爭】傳5月9日為軍事行動死線 俄外長否認 【下一頁】

英媒《每日郵報》報道，46歲的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）上周六（4月30日）訪問烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）。

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雖然安祖蓮娜祖莉為聯合國特使，但她今次是以私人名義到訪烏克蘭，而隨行人員也簽署保密協議禁止披露行程細節，因此當地官員據報也不清楚安祖蓮娜祖莉來訪。

安祖蓮娜祖莉當日探訪利沃夫一間孤兒院，距離利沃夫市中心約90分鐘車程。她其後也前往醫院探望兒童，並到火車站慰問一班難民。

據悉，安祖蓮娜祖莉到訪期間現場一度響起空襲警報。當地社交媒體流傳的影片顯示，隨行保安人員隨即帶她撤離至安全地帶，而安祖蓮娜祖莉也跟從指示快速穿過火車站及慢跑落樓梯。

【烏克蘭戰爭】佩洛西突訪基輔 與澤連斯基會面 【下一頁】

當時有一名男子詢問安祖蓮娜祖莉是否害怕，而她就回答不怕。

網上流傳多張相片，顯示休閒打扮的安祖蓮娜祖莉與當地民眾合照，態度親切隨和。安祖蓮娜祖莉更擁抱當地的兒童。

利沃夫相對較烏克蘭東部地區安全，不過當地上月中才遭受導彈襲擊，當時導致部分平民不幸喪生。

美媒引述安祖蓮娜祖莉的發言人指，她到訪烏克蘭的目的是見證衝突對人類的影響，並表達對當地平民的支持。

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責任編輯：鄭錦玲

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