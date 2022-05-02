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【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難

科技 15:15 2022/05/02

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Elon Musk更揚言將要為Twitter的私信加入如通訊應用程式Signal和WhatsApp等的端到端加密功能。該言論一出，即引來各界的討論，有專家指這將會增加有關司法部門調查惡意用戶。（法新社資料圖片）

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）自收購社交平台Twitter後，便於Twitter上發布大量有關該平台發展計劃的帖文。Elon Musk更揚言將要為Twitter的私信加入如通訊應用程式Signal和WhatsApp等的端到端加密功能。該言論一出，即引來各界的討論，有專家指這將會增加有關司法部門調查惡意用戶時的困難。

【小米爭議】遭印度政府指控涉非法匯款　小米矢口否認：費用賬單合法和真實

據外媒《CNN》報道，Elon Musk早前於Twitter上發布帖文，指：「Twitter DM（Direct Message、私信）應該像Signal一樣具有端到端加密（End-to-end encryption），因此沒有人可以監視或破解你的信息」。此聲明一出，引發各界對社交平台保護用戶私隱的關注。

端到端加密指通信內容只能被發送者和接收者看到，而平台則無法無法查看用戶對話內容。據悉，於疫情流行後，因大眾對私隱保障的關注提升，因此有不少平台也早已加入端到端加密功能，如視頻會議平台 Zoom。

惟數據加密工程師Connolly表示，雖然端到端加密功能有助保障用戶私隱，但同時也增加了司法部門對網絡犯罪調查的困難。她補充指，由於只有發送者和接收者才可看到對話內容，當司法和執法部門需向用戶進行調查時，平台往往都以保護用戶私隱為由，拒絕提交用戶對話內容，WhatsApp和Apple等公司過去也曾出現這些問題，使調查變得困難。

【科技一周回顧】Elon Musk收購Twitter後無裁員計劃　去年全球勒索軟件攻擊激增8成

【特朗普平台】Truth Social登場兩個月　特朗普終現身：「我回來了」

責任編輯：文睿

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