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假日精選潛力股　5隻精選股目標價、止蝕、買入策略一覽

股市 13:42 2022/05/02

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港股明日假期完結即將開市，想偷步部署潛力股？一覽以下5隻假日精選潛力股買賣策略！

同場追加－晉達特約：投資機遇「碳」中尋

股份：阿里巴巴 （09988）【足本分析】
推介：獨立股評人梁耀康
買入：--
目標：120元
止蝕：87.15元 / 81.2元
推介原因：料受惠內地整改　憧憬折讓釋放最大
推介日期：2022年4月29日

策略跟進：現價102.1元

---

股份：時代電氣 （03898）【足本分析】
推介：獨立股評人梁耀康
買入：--
目標：33元 / 34元
止蝕：買入價下望一成止蝕
推介原因：業績造好　同時受惠國策谷基建、消費
推介日期：2022年4月28策略跟進：現價31.35元

---

股份：海螺水泥 （00914）【足本分析】
推介：孫運喜－iMoney主編
買入：39.8元至40元
目標：44元
止蝕：37.5元
推介原因：走勢明顯轉強、國策支持可睇高一線
推介日期：2022年4月27日

策略跟進：現價42.9元已升破下降軌

---

股份：海爾智家 （06690）【足本分析】
推介：孫運喜－iMoney主編
買入：24元
目標：--
止蝕：--
推介原因：國務院促家電消費、走勢跑嬴大市
推介日期：2022年4月26日

策略跟進：現價28.4元已突破上升軌

---

股份：國泰航空 （00293）【足本分析】
推介：獨立股評人梁耀康
買入：--
目標：--
止蝕：7.26元
推介原因：放寬抵港航班熔斷機制、憧憬客運改善
推介日期：2022年4月25日

策略跟進：現價7.88元已突破橫行區間

欄名 : 潛力股精選

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