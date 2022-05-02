  • 20°C
香港時間 : 2022502日 (一) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Moderna疫苗】料秋天可打Omicron加強劑 將大量供應

環球社會熱點 13:05 2022/05/02

分享：

分享：

新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐全球，各地民眾期待針對Omicron疫苗面世。Moderna周日（1日）表示，預料今年秋天可提供針對Omicron及其他變種的疫苗。Moderna公司指，預料Omicron疫苗數據將在第二季提供，並同時呼籲民眾接種第3針疫苗。

意大利希臘放寬新冠防疫 為夏季旅遊業做準備 【下一頁】

Moderna醫務總監伯頓（Paul Burton）周日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，有信心公司將在今年秋天，可大量提供針對Omicron及其他變種的加強劑疫苗。Moderna公司指表示，預料在今年第二季，提交Omicron變種疫苗初步數據。

伯頓受訪時同時呼籲，尚未打第3劑疫苗人士盡快接種。伯頓強調，美國先仍處於BA.2亞變種疫情中，疫苗可提供保護及預防嚴重疾病。

患者同住者服輝瑞口服藥Paxlovid 未能預防感染 【下一頁】

Moderna上周四（28日）向美國食品及藥物管理局（FDA）申請，針對6歲以下兒童疫苗接受授權。伯頓周日表示，預料FDA將在6月批出相關授權。伯頓透露，幼兒疫苗測試接種令人十分放心，不良反應實際發生機率甚至低於6至12歲兒童組別。

Moderna或成首款在美國獲批，可用5歲或以下兒童的疫苗。輝瑞公司亦預料，將在6月前提交6歲以下兒童疫苗數據。

根據Our World in Data數據，截至上周五（29日），美國66.7%民眾已完成疫苗接種，30.5%更已接種第3劑疫苗。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新冠疫情】意大利希臘放寬防疫 為夏季旅遊業做準備
今日
【新冠疫情】意大利希臘放寬防疫 為夏季旅遊業做準備
南韓明起撤銷戶外口罩令 新確診減至3.8萬
2022/05/01
南韓明起撤銷戶外口罩令 新確診減至3.8萬
英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀
2022/04/30
英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀
【Paxlovid】患者同住者服輝瑞口服藥 未能預防感染
2022/04/30
【Paxlovid】患者同住者服輝瑞口服藥 未能預防感染
中朝貨運列車因新冠疫情停運 僅重開3個月
2022/04/29
中朝貨運列車因新冠疫情停運 僅重開3個月

你可能感興趣

【新冠疫情】意大利希臘放寬防疫 為夏季旅遊業做準備
今日 11:19
【新冠疫情】意大利希臘放寬防疫 為夏季旅遊業做準備
南韓明起撤銷戶外口罩令 新確診減至3.8萬
14:33 2022/05/01
南韓明起撤銷戶外口罩令 新確診減至3.8萬
英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀
17:05 2022/04/30
英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀
疫情 傳染病 兒童健康 疫苗 Moderna（美：MRNA） 新冠肺炎 美國 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月02日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月02日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月02日 時間13:00）
英議員開會睇色情片 帕里什認責引咎辭職（第二版）
英議員開會睇色情片 帕里什認責引咎辭職（第二版）
【烏克蘭戰爭】美第一夫人訪問東歐兩國 俄稱不急在5月9日完結軍事行動（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美第一夫人訪問東歐兩國 俄稱不急在5月9日完結軍事行動（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】佩洛西突訪基輔 與澤連斯基會面
【烏克蘭戰爭】佩洛西突訪基輔 與澤連斯基會面
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏軍摧毀逾千俄軍坦克戰機
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏軍摧毀逾千俄軍坦克戰機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款