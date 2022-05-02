【Moderna疫苗】料秋天可打Omicron加強劑 將大量供應

新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐全球，各地民眾期待針對Omicron疫苗面世。Moderna周日（1日）表示，預料今年秋天可提供針對Omicron及其他變種的疫苗。Moderna公司指，預料Omicron疫苗數據將在第二季提供，並同時呼籲民眾接種第3針疫苗。

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Moderna醫務總監伯頓（Paul Burton）周日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，有信心公司將在今年秋天，可大量提供針對Omicron及其他變種的加強劑疫苗。Moderna公司指表示，預料在今年第二季，提交Omicron變種疫苗初步數據。

伯頓受訪時同時呼籲，尚未打第3劑疫苗人士盡快接種。伯頓強調，美國先仍處於BA.2亞變種疫情中，疫苗可提供保護及預防嚴重疾病。

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Moderna上周四（28日）向美國食品及藥物管理局（FDA）申請，針對6歲以下兒童疫苗接受授權。伯頓周日表示，預料FDA將在6月批出相關授權。伯頓透露，幼兒疫苗測試接種令人十分放心，不良反應實際發生機率甚至低於6至12歲兒童組別。

Moderna或成首款在美國獲批，可用5歲或以下兒童的疫苗。輝瑞公司亦預料，將在6月前提交6歲以下兒童疫苗數據。

根據Our World in Data數據，截至上周五（29日），美國66.7%民眾已完成疫苗接種，30.5%更已接種第3劑疫苗。

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責任編輯：李俊儀