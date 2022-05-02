【Netflix自救】Netflix料訂閱量減200萬　剎停梅根自家動畫救亡

▲ Netflix近日再宣布，將暫停製作由英國哈里王子（Prince Harry）的夫人梅根（Meghan Markle）創作的動畫系列《Pearl》，相信這也是最新節省公司營運成本的措舉。（法新社資料圖片）

影片串流平台競爭激烈，Netflix近日透露，今年首季的訂閱用戶數量減少了20萬，並預計於本年7月，訂閱用戶總數或將減少200萬。因此，Netflix相繼推出不同措施，如加強監管共享帳號和考慮植入廣告等，以達到開源節流的目標。Netflix近日再宣布，將暫停製作由英國哈里王子（Prince Harry）的夫人梅根（Meghan Markle）創作的動畫系列《Pearl》，相信這也是最新節省公司營運成本的措舉。

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據外媒《BBC》報道，梅根自家動畫系列Pearl，由梅根和哈里共同組建的製作公司Archewell Productions製作。動畫靈感來自歷史上有影響力的女性，以一名12歲女孩的冒險生活為故事背景。惟Netflix為減輕公司的營運成本，於近日宣布將暫停《Pearl》的開發。不過Netflix強調，其餘與Archewell Productions的合作計劃，如早前宣布的紀錄片《Heart of Invictus》，將如期進行。

據悉，Netflix本年首季的訂閱用戶總數減少了20萬，遠低於今年目標。Netflix更表示，預料於本年7月，訂閱用戶總數或將減少200萬。有分析師警告，Netflix在疫情期間經歷了一段非常強勁的擴張後，該企難以再尋找新的方法發展業務，加上全球消費者正受經濟壓力影響而正在削減串流媒體服務以節省資金，因此相信Netflix目前面對的財政衝擊將會持續。

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責任編輯：文睿

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