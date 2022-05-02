Netflix削減預算 腰斬梅根動畫劇集

英國哈里王子與妻子梅根移居美國後，積極與多方合作及工作，包括梅根與串流平台Netflix合作的動畫劇集。Netflix近日宣布，由於預算減少，即將取消多個項目，與梅根合作的動畫劇集未推出已腰斬。

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Netflix自新冠肺炎疫情爆發後迅速發展，但今年首季訂閱數變化由正轉負，打破10年來持續上升的趨勢，股價更因此大跌。美國娛樂傳媒Deadline報稱，消息人士指因預算減少，梅根（Meghan Markle）作為聯合製作人，仍在發展階段的動畫劇集《Pearl》被腰斬。

消息人士透露，早在業績公布前，Netflix已通知部分製作人轉往發展其他項目。據悉，Netflix正重新檢視在內容製作投入的巨大投資，認為現時有太多項目發展中，難以確保高質量及高水平。

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不過，哈里梅根與Netflix仍有不少合作項目，包括即將上架的紀錄片系列《Heart of Invictus》，Netflix方亦對雙方合作抱有足夠信心。

去年夏天時，Netflix宣布推出《Pearl》，表明與梅根與哈里王子（Prince Harry）創立的旗下慈善組織Archewell合作，由梅根擔任聯合製作人及創作者。據悉，故事講述一個12歲小女孩受歷史上成功女性啟發而展開的一段冒險故事。

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責任編輯：吳漢培