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【英國王室】夏洛特7歲生日相凱特操刀 如威廉餅印

環球社會熱點 12:35 2022/05/02

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英國王室的夏洛特公主周一（2日）迎來7歲生日，王室發布由夏洛特媽媽、劍橋公爵夫人凱特親自操刀拍攝的生日相。生日相中的夏洛特亭亭玉立，綻放出燦爛笑容被指與爸爸威廉王子有如餅印。

英女王96歲生日 2歲可愛托腮照曝光（多圖） 【下一頁】

英國王室發布3張相片慶祝夏洛特（Princess Charlotte）7歲生日。據悉，凱特（Kate Middleton）上周與威廉王子（Prince William）慶祝結婚11周年紀念日時，在諾福克（Norfolk）為夏洛特拍攝上述3張相片。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

頭兩張相顯示夏洛特披著一頭金色長髮、穿著藍色冷衫配圓點白領恤衫，被一片紫色花海及草叢圍繞，並綻放出燦爛的笑容望向鏡頭。

第三張相顯示夏洛特抱著一家人養的小狗Orla。Orla很有個性地望向另一邊，未有配合影相。至於夏洛特則依然笑得燦爛，手中還握著鮮花。

【英國王室】喬治小王子去新學校試堂 無同學認到佢 【下一頁】

王室於Instagram發布這3張相後，不少網民都留言祝福夏洛特生日快樂。也有網民表示夏洛特與爸爸似足餅印，獲得超過1,800名網民點讚表示同意。

夏洛特對上一次公開露面，是於上月17日陪同父母及哥哥喬治王子（Prince George）到溫莎堡的聖喬治教堂（St George's Chapel）參加復活節崇拜。

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責任編輯：鄭錦玲

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