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法國巴黎五一勞動節示威釀衝突 數十示威者被捕

環球社會熱點 11:58 2022/05/02

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法國多個城市在國際勞動節舉行示威，其中巴黎示威者與防暴警察發生衝突，示威者焚燒垃圾及雜物，破壞銀行、快餐店等商舖玻璃，警察發射催淚彈驅散。法國內政部長達爾馬寧指，衝突有8名警察受傷、最少45人被捕。

馬克龍擊敗馬琳勒龐 20年來首人連任 【下一頁】

法國首都巴黎在總統馬克龍（Emmanuel Macron）成功連任後首次有大型活動，國際勞動節（5月1日）有大型示威。當日最少有5,000名防暴警察執勤，並部署水砲及裝甲車。示威人士反對總統馬克龍提高退休年齡至65歲，高舉要求馬克龍下台的標語。

 

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德國有望夏天擺脫依賴俄石油 俄現佔12%進口額 【下一頁】

有部分示威者脫離隊伍，在巴士底廣場 （Place de la Bastille）附近焚燒垃圾及雜物，打爛銀行、快餐店等商舖玻璃，警方發射催淚彈及用警棍驅散。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，衝突造成8名警務人員受傷，最少45人被捕，並形容這群人士是暴徒，指責他們阻礙其他人士的示威權利。

有份發起5月1日巴黎遊行的極左翼候選人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）發表講話，呼籲所有左翼政黨團結，參與6月的國會選舉。

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責任編輯：郭麗明

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