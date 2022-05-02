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【Google】Android 13即將登場　新隱藏功能搶先曝光

科技 12:22 2022/05/02

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Google日前就搶先推出首個公眾測試版本，被外媒發現使用者介面（UI介面）上出現細節變動，同時更揭露Android 13的隱藏功能，可提升Android手機的續航力。

Google預計於5月舉行的年度開發者大會上發表Android 13，而Google日前就搶先推出首個公眾測試版本，被外媒發現使用者介面（UI介面）上出現細節變動，同時更揭露Android 13的隱藏功能，可提升Android手機的續航力。

【Google】Android 13推出公開測試版 Pixel手機搶先試用

外媒《Esper》 資深技術編輯Mishaal Rahman在Twitter發文稱，他在Pixel手機試用Android 13測試版，發現一個新的隱藏功能。他指，當點擊設定中的「屏幕」選項後，發現系統新增了針對解像度控制項的切換按鈕，可讓用戶手動更改手機屏幕顯示的解像度，最高畫質可達1440P QHD+，也可使用一般高畫質1080P FHD+。他補充，提供屏幕解像度的切換選項，可提升Android手機的電池續航力。

【華為發布會】華為新摺機Mate Xs 2登場 售11,864元起 內地率先預售（多圖）
 
Google早前為Android 13推出首個測試版，主要著重在部份功能UI介面上改善與細節變動，例如音樂播放器小工具的播放軸，採用波浪形狀顯示播放進度等。

【手機技術】效能提升！ 傳Android「強化版」旗艦處理器S8 Gen 1 Plus運算能力增10％

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責任編輯：廖淑瑩

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