【新冠疫情】意大利希臘放寬防疫 為夏季旅遊業做準備

西方各國陸續放寬新冠肺炎防疫政策，解除對入境旅客的限制措施。意大利及希臘宣布放寬新冠防疫限制，希臘不再要求航班乘客出示新冠疫苗接種證明，意大利亦將不要要求民眾，出示健康通行證才能進入餐廳等場所。

南韓明起撤銷戶外口罩令 新確診減至3.8萬 【下一頁】

夏季旅遊旺季即將來臨，意大利宣布從當地時間周日起（1日），民眾將不再需要出示健康通行證，才能進入餐廳、酒吧、健身室等場所。但意大利當局要求，今年年底前進入醫院及療養院，仍需出示通行證

意大利當局亦不會強制民眾，進入辦公室、商店、銀行、郵寄等場所時必須佩戴口罩。但包括公共交通工具、戲院等封閉場所，直至6月15日前仍需佩戴，學校本學年內亦需維持口罩令。

患者同住者服輝瑞口服藥Paxlovid 未能預防感染 【下一頁】

希臘民航局周日（1日）亦宣布，取消國內及國際航班限制，旅客無需出示疫苗接種或康復證明。但希臘民航局表示，乘客及機組人員仍需佩戴口罩。

希臘旅遊旺季通常從4月24日東正教復活節後開始，希臘當局預料今年將有大量遊客到訪，收入可達2019年的8成水平。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀