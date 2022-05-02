【小米爭議】遭印度政府指控涉非法匯款　小米矢口否認：費用賬單合法和真實

內地手機製造商小米子公司Xiaomi Technology India Private Limited日前被印度執法局（Enforcement Directorate）指控，以特許權使用費支付的名義，涉嫌向外國實體非法匯款，違反了印度外匯法，當局已從小米在印度當地的銀行帳戶扣押555.1億盧比（約56.92億港元）。小米其後發表聲明，指該企全數向銀行支付的專利費和帳單均屬合法和真實，否認指控。

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據ZDnet報道指，印度中央執法局（Enforcement Directorate）日前在Twitter發文，指小米以支付專利權使用費為由，將555.1億盧比資金匯予3間外國實體公司，當中包括一間集團旗下公司。當局得悉事件後，隨即扣押資產。

小米其後發表聲明，指集團營運「絕對符合當地法規」，又稱「全數向銀行支付的專利費和帳單均屬合法和真實」，其中有關款項為支付集團印度產品的科技及IP使用許可費。集團將會與當局密切合作，以澄清任何誤會。

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責任編輯：曾曉汶

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