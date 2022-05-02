德國有望夏天擺脫依賴俄石油 俄現佔12%進口額

西方多國於俄烏戰爭爆發後繼續購買俄羅斯能源，被指成為制裁破口。德國宣布俄羅斯石油佔進口總額已削減至12%，並努力擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴，料今年夏天可完全擺脫依賴俄石油。

【烏克蘭戰爭】佩洛西突訪基輔 與澤連斯基會面 【下一頁】

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）周日（1日）表示，德國正在減少對俄羅斯化石燃料依賴方面取得進展。在進口能源份額方面，俄羅斯佔天然氣進口額35%、佔石油進口額12%、佔煤炭進口額8%。

哈貝克在聲明中指出，當局採取的一切行動都需要人們作出共同努力，而且國家經濟和消費者都會承受削減俄羅斯化石燃料份額帶來的成本。但他形容若大家不想繼續遭俄羅斯勒索，就必須行動。

德國短期内會設法轉向其他國家進口能源，預計在夏天結束依賴俄羅斯原油進口的目標是現實的。

歐盟每日向俄支付8.5億美元（約66.3億港元）購買石油和天然氣，而德國是歐盟内部的主要進口國。歐盟繼上月宣布，由8月起對俄羅斯煤炭實施禁令後，目前也正研究擴大禁運範圍至俄羅斯石油。

【G20峰會】普京澤連斯基獲邀出席 美反對俄有份 【下一頁】

不過德國料難以在短期内擺脫俄羅斯天然氣。俄烏戰爭爆發前，德國有一半進口的天然氣份額來自俄羅斯，但現時德國增加由挪威及荷蘭採購的份額，俄羅斯的份額已削減至35%。

德國為進一步減少進口俄羅斯天然氣，計劃加快建設液化天然氣（LNG）接收站，幾個浮動式LNG接收站有望最快今年投入使用。

德國央行指全面切斷俄羅斯天然氣，或導致經濟產出損失5個百分點及通脹率再上升。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲