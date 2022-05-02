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【烏克蘭戰爭】傳5月9日為軍事行動死線 俄外長否認

環球政治 11:04 2022/05/02

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外界多次傳出，俄羅斯積極攻擊烏克蘭東部及南部，希望取得成果，並在二戰勝利紀念日宣稱勝利。但俄羅斯外長拉夫羅夫明言，5月9日即將到來，但與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動無關。

【烏克蘭戰爭】佩洛西突訪基輔 與澤連斯基會面 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏軍摧毀逾千俄軍坦克戰機 【下一頁】

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周日（1日）接受意大利媒體訪問時，被問及多次傳出的消息，即俄羅斯會在5月9日（俄羅斯的二戰勝利紀念日），宣布終止對烏克蘭的特別軍事行動。

拉夫羅夫回應表明，俄軍不會根據特定日期而決定軍事行動，強調俄國將莊嚴地慶祝二戰勝利，而在烏克蘭軍事行動的時長及進展取決於如何降低對平民及俄軍的威脅。他亦指出，西方媒體錯誤解讀俄羅斯的威脅，表明俄國從未阻礙任何能夠保障核戰不會發生的協議。

同時，拉夫羅夫重申俄國對烏克蘭去納粹化的聲稱，並指即使烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）擁有猶太人血統，亦無減烏克蘭出現的納粹化程度。拉夫羅夫強調，並非要求澤連斯基投降，只希望對方下令軍隊及平民停止抵抗。

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責任編輯：吳漢培

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