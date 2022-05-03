【美股開市】美10年期債息2.93厘　道指升近百點（不斷更新）

美國債息反覆偏軟，10年期債息報2.929厘，5年期及7年期債息一度突破3厘，其後回軟至2.96厘水平，反映市場對加息預期，美國聯儲局展開一連兩日議息，並在香港時間周四凌晨公布議息結果，美股開市暫處觀望，道指95點，納指反覆。

歐洲通脹壓力亦大，市場預期將續收緊貨幣政策，英國10年期債息升至1.933厘，歐元及英鎊滙價反彈，美滙指數相對回落0.6%，非美貨幣得以喘氣。

美國今日將會公布3月工廠訂單、3月耐用品訂單、3月JOLTs職位空缺數。

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即市走勢︰

【21：40】歐洲通脹壓力亦大，市場預期將續收緊貨幣政策，英國10年期債息升至1.933厘，歐元及英鎊滙價反彈，美滙指數相對回落0.6%，非美貨幣得以喘氣。

【21：30】美國債息向上，10年期債息升至2.929厘，5年期及7年期債息亦再突破3厘，反映市場對加息預期，美國聯儲局展開一連兩日議息，並在香港時間周四凌晨公布議息結果，美股開市暫處觀望，道指95點，納指反覆。

【12：41】道指期貨升99點，報33161點；標指期貨升18點，報4173點；納指期貨升64點或0.5%，報13140點。

【11：49】【美股焦點】Amazon貝索斯發美股警示 「有些事大家誤以為不會停下來」

【10：46】【歐州閃崩】瑞典股市周一5分鐘瀉8%連累歐洲多國股市閃崩 花旗承認有交易員犯錯

【08：52】【TWTR】馬斯克傳接洽投資者 同為收購Twitter集資、以減少抵押特斯拉股票及現金支出

==以下5月2日（周一）股市==

美股於5月份首個交易日反覆波動 ， 聯儲局周四公布議息結果，成為本周的重頭戲，預期會重手加息0.5厘，以及將談及縮減資產負債表的部署。美國10年期債息曾升穿3厘關，為2018年12月以來首次，道指一度急挫527點，之後逐步收復失地。

即睇美股收市：

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道指收市倒升84點，報33061點；標指升23點，報4155點；納指升201點，報12536點。美國10年期債息最新報2.985厘。

特斯拉（Tesla）表示需更多時間申報股東大會的文件，可能使發行新股以至股份拆細的計劃押後，股價轉升3.7%；券商Rosenblatt把蘋果目標價由184美元削至168美元，蘋果收市倒升0.2%。

美元受避險支持，美滙指數升0.67%，報103.65 ； 挪威克朗、瑞典克朗受累俄烏地緣局勢危機下跌，刺激美滙走勢。

港股外圍市況方面，夜期上周五跌272點後，藍籌ADR一度累積跌幅擴大，其後跟隨美股跌幅收窄，騰訊 （00700） ADR累積跌幅約1.8%。整體中概股再升，納指金龍中國指數升2.4%。

港股ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.50 -0.1% 美團ADR 169.28 -1.6% 騰訊ADR 370.73 -1.8% 阿里巴巴美股 99.29 -2.8% 京東美股 248.66 -6.4%

俄烏戰事方面，烏克蘭外長庫列巴在當地時間5月2日， 與到訪的丹麥外長科弗德聯合發布會上表示，給予烏克蘭歐盟候選國地位，將是向克里姆林宮發出的明確信號。他同時感謝丹麥的支持，並表示丹麥正在盡其所能支持所有關於向烏克蘭提供武器的決定。

另外，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）表示，制裁俄羅斯的措施將持續至俄烏簽訂和平協議為止，是否簽訂和平協議由烏克蘭決定。路透引述消息人士稱，歐盟可能在今年底開始禁止俄羅斯石油入口。德國財政部長林德納表示，德國政府對討論抵制俄羅斯石油持開放態度，因為石油禁運將對歐盟國家產生不同的影響。

港滙兌美元跌至7.8478港元。

市場預期股市續受（一）高通脹、（二）貨幣政策收緊，以及（三）中國疫情下封區，加深環球經濟增長前景憂慮的影響。

美國4月ISM製造業指數為55.4，預期為57.6，3月為57.1。美國3月建築支出上升0.1%，預期為上升0.7%。5月初多國公布製造業及服務業PMI數據。

即市走勢︰

【01：32】通用汽車CEO：芯片短缺狀況可能會持續到2023年。

【01：19】元宇宙公司Meta Platform（原Facebook）計劃在2024年前推出4款VR眼鏡。

【01：18】美國10年期債息突破3厘，報3.0003厘，升逾6基點，為2018年12月以來首次。

【01：05】英鎊兌美元向下觸及1.25，跌0.57%。

【01：05】消息人士稱，花旗集團執行了一筆錯誤交易，導致歐洲股市周一開盤閃崩，該交易涉及納斯達克指數對瑞典公司的計算錯誤。

【00：33】美國白宮：美國能源部將根據基礎設施法案投資30億美元，以支持電池製造、加工和回收。能源部的資金將不會用於新礦山，而是集中在開採材料上。

【00：32】歐盟能源委員西姆森表示，通過俄羅斯的轉換計劃支付盧布，以購買能源違反了制裁，歐盟委員會準備向企業提供更多的指引。又指成員國需要做好準備應對全面的天然氣供應中斷。

【00：28】俄羅斯國防部發布消息稱，俄羅斯國防部長紹伊古與土耳其國防部長阿卡爾進行電話交談，雙方討論目前的烏克蘭局勢，其中包括人道主義問題。

【00：24】紐約期油及布蘭特期油較即市低位回升逾4美元，報105.16美元、107.50美元

【00：23】美股三大指數個別發展，納指小幅走高，升逾0.6%；道指跌19點或0.06%；標指跌逾0.4%

【23：30】歐股普遍走低，德國DAX指數報13982點，跌115點或0.82%；法國CAC 40指數報6446點，跌89點或1.37%；意大利富時MIB指數報23937點，跌314點或1.29%。英國股市假期休市。

【22：57】歐洲聯盟各成員國能源部長2日在比利時首都布魯塞爾舉行會議，討論針對俄羅斯的新一輪制裁，包括禁止進口俄羅斯石油。盡管一些歐盟官員聲稱歐盟委員會打算在近期敲定新一輪制裁，但歐盟各國仍未就對俄石油禁令達成共識。匈牙利政府高級官員說，匈牙利準備否決相關制裁措施。

【22：54】美股NFT概念股走高，東方文化（美：OCG）漲逾6%，DraftKings（美：DKNG）漲5.3%，Coinbase（美：COIN）漲近4%，Cinedigm（美：CIDM）漲近3%。

【22：54】港股ADR約跌340點

【22：45】聯儲局議息在即，十年期美債息周一進一升至2.9885厘，逼近3厘水平兼創2018年底以來高位。

【22：12】油價急跌3%，紐約期油跌3.5%至101.01美元，布蘭特期油跌3.4%，至103.54美元。美滙指數上升0.3%，至103.52，金價相應大跌37美元或2%，至1859.88美元。

【22：00】美國3月份建築開支0.1%，較前月的0.5%倒退，亦遜預期的0.8%。美國4月份ISM製造業指數報55.4，較前月的57.1低，亦不及預期的57.6。

【22：06】納指升0.5%，道指標指升0.2%。

【21：45】蘋果再涉反壟斷官司 歐盟指控蘋果濫用Apple Pay手機錢包主導地位

【21：35】美股季績期踏入中段，截至上周五止，已有55%標普500指數成份股放榜。當中，八成企業每股盈利勝預期，高於77%的最近5年均值；企業整體盈利較預測高出3.4%，低於近5年8.9%的均值。

【21：30】美股三大指數開市個別發展。道指升0.3%或84點，報33061點；標指升6點或0.2%，報4138點；納指跌10點或不足0.1%，12324點。

【21：30】巴郡首季少賺逾五成 受累投資及衍生品虧損15.8億美元

【20：35】4月份中國製造業採購經理指數（PMI）連跌兩個月，跌至47.4，憂慮全球最大石油入口國經濟放緩，油價顯著下挫。紐油跌3.8%報每桶100.75美元，布油跌3.4%報每桶103.45美元。

【20：30】加息憂慮下金價疲弱，現貨挫2.1%報每盎司1872美元，下試兩個半月低位。

【20：25】道指期貨跌32點或0.1%，報32850點；標指期貨挫14點或0.4%，報4113點；納指期貨跌65點或0.5%，報12787點。

【20：20】受累俄烏戰爭，歐元區4月份經濟景氣指數跌至1年低位，歐股下挫。德國DAX指數跌1.2%，報13925點；法國CAC指數挫1.9%，報6410點；英股假期休市。

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即市情況：

【15：22】歐股開市下跌，法國股市曾跌1%，德股跌0.6%。

【14：19】日本股市平收

【07：44】道指期貨升75點，納指期貨升0.2%。

上周五港股ADR及美股收市情況：