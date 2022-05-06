【美股期貨】道指期貨續軟跌26點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚急挫，道指跌1063點，納指跌5%後，美股期貨周五於亞洲時段未見反彈，其中道指期貨續軟跌26點，納指期貨跌50點或0.4%。美國今日將會公布4月非農就業數據、製造業人數、失業率等。

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即市走勢︰

【12：28】道指期貨跌26點，報32991點；標指期貨跌9點，報4144點；納指期貨跌50點或0.4%，報12844點。

【12：24】【TSLA】特斯拉據指計劃最早於5月中旬實行兩班制 以提高上海工廠汽車產量

【12：15】【日本通脹】日本東京4月核心CPI按年升1.9% 創逾7年來最大升幅

【08：40】【中美貿易戰】戴琪：擬對中國貨關稅展開廣泛諮詢 以確定對美國經濟潛在影響

【08：06】【TWTR】馬斯克收購Twitter據報面臨美國反壟斷審查

【08：05】【美企業績】DoorDash首季收入升35%勝預期 調高全年訂單價值預測、盤後升8%

【07：45】【Tesla對手】Lucid季度收入5570萬元、預訂量逾3萬輛 下月起上調大多數車型價格

==以下5月5日（周四）股市==

繼美國聯儲局加息後，英倫銀行昨宣布加息0.25厘，並給出對經濟前景較審慎的睇法，市場對通脹的憂慮升溫，擔心美英偏鴿難以壓制通脹，經濟面臨加劇放緩壓力，美10年債息昨升穿3厘，滙市巨震，美股慘遭血洗，美國10年期債息再衝上3厘，美股道指周四一度瀉逾1300點，納指瀉5%。

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電商股業績令人失望，加上市場焦點轉回未來幾次會議均可能各加息0.5厘，道指跌1063點或3.12%，報32997點，納指跌647點或4.99%，報12317點，標指跌153點或3.56%，報4146點；美10年債息報3.04厘。美滙指數升0.9%，報103.52；英鎊兌美元跌2.04%，報1.2364，英鎊兌港元報9.702。

股神」巴菲特投資旗艦巴郡公布，進一步增持590萬股西方石油（OXY）股份，持股量升至15.2%。買入代價為3.36億美元（26.2億港元）。交易完成後，巴郡持股量為1.423億股，市值達到88億美元。消息曝光後，西方石油周四股價升1.2%。

繼英美議息後，歐洲央行管委霍爾茨曼表示，歐洲央行計劃加息，將對此進行討論，並可能會在6月的會議上採取行動。他指美國的經濟周期較歐元區早半年左右，美國經濟過熱程度略高於歐元區，美國比歐元區更需要踩剎車。

英倫銀行宣布加息25點子，將基準利率上調至1%，為2009年2月以來最高水平，符合市場預期。

歐股收市下滑0.7% ，德股回吐0.49%；法股跌0.43%。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數升至20萬，高於預期。截至4月23日，持續申領人數降至138.4萬人，低過預期的140萬人。

焦點新聞︰

【美國加息】摩根資管：過激的收水行動仍有機會帶來衰退風險 一文看清投資界對加息縮表看法（不斷更新）

即市走勢︰

【01：09】據德國媒體報道，特斯拉（美：TSLA）正尋求在勃蘭登堡購買多達247英畝（100公頃）土地，以擴大柏林超級工廠的規模。據悉，新的土地將用於建造運輸新建車輛的火車站及倉庫。報道稱，目前這項交易尚未完成，最終價格也沒有確定。

【00：53】據市場消息，馬斯克將在收購推特（美：TWTR）完成後，將臨時擔任該公司首席執行官。

【00：50】熱門中概股普遍下跌，蔚來汽車跌16.14%，愛奇藝跌15.38%，小鵬汽車跌13.85%，嗶哩嗶哩跌11.88%，拼多多跌11.95%，理想汽車跌9.54%，知乎跌9.06%，富途跌8.03%，京東跌6.82%，老虎證券跌6.72%，網易跌6.63%，騰訊ADR跌6.34%，百度跌5.9%。

【00：38】奧地利能源部長Gewessler表示，該國將需要若干年時間，才能徹底削減對俄羅斯天然氣的進口。奧地利正加緊努力，以便讓進口俄羅斯天然氣的費用支付方式符合美國及西方對俄制裁的要求。俄羅斯天然氣可能會被納入奧地利儲存招標條款。

【00：25】歐洲央行管委霍爾茨曼表示，歐洲央行計劃加息，將對此進行討論，並可能會在6月的會議上採取行動。

【00：25】美元兌加元漲逾1%，報1.2860。

【00：10】美滙指數曾升穿103.9，高見103.94，升幅逾1.3%，創2002年12月以來新高。

【00：09】馬斯克收購推特（美：TWTR），面臨美國聯邦貿易委員會的反壟斷調查，以及有關延遲披露股權變動的調查

【00：09】紐元兌美元觸及0.64關口，最新報0.6400，跌2.2%

【00：06】歐元兌美元一度跌破1.05，跌1.12%。

【23：55】美股科技板塊創20個月最大盤中跌幅，納斯達克100指數跌幅擴大至超過5%，創2020年9月以來最大即市跌幅，成分股Cognizant Technology Solutions跌約11.9%，拼多多跌約11.6%，Match集團跌超10.7%，美國電商eBay跌超10.1%，莫德納和Airbnb至少跌9.4%，特許通訊公司（CHTR）則漲超1.5%，Booking漲約4.2%，僅此兩隻股票上漲。

道指狂瀉幅度擴大至超過1,100點，創2022年迄今最大即市跌幅，成分股Salesforce.com跌6.9%，耐克跌超5.6%，家得寶、蘋果、微軟至少跌超4.3%，高盛、迪士尼、波音、摩根大通、美國運通、思科等至多跌約3.8%，可口可樂跌約0.8%，安進跌0.6%跌幅最小。

【23：34】美股外賣概念股走低，Doordash跌近14%，叮咚買菜跌超10%，Grab Holdings、優步跌近6%。

【23：30】歐股收市，德法股收跌，英股小幅收升

歐洲STOXX 600指數收跌0.7%，報438.26點。

德國DAX 30指數收跌0.5%，報13902點。

法國CAC 40指數收跌0.43%，報6368點。

英國富時100指數收漲0.13%，報7503點。

意大利富時MIB指數收跌0.6%，報23759點。

【23：28】美國10年期債息撲3.1厘，升逾16點子至高見3.0978厘，創2018年以來新高

【22：14】美國10年期債息衝上3.047厘。

【21：31】道指低開315點，報33745點，納指跌1.5%，報12774點，標指跌49點，報4250點。美國10年期債息亦急升3.3%，報3.011厘。

【18：45】道指期貨跌155點，納指期貨跌0.8%，標指期貨跌26點。

【12：43】道指期貨跌4點，報34057點；標指期貨跌1點，報4298點；納指期貨跌6點或近0.1%，報13529點。

【12：10】【Binance】幣安獲准在法國提供數字資產服務 擬選址巴黎為地區中心

【10：59】【美國加息】瑞銀：鮑威爾偏鴿言論對股債屬積極 美經濟軟著陸可期、股市年底有望進一步走高

【09：36】【加息縮表】聯儲局加息0.5厘、6月起縮表每月475億美元 鮑威爾排除6月加息0.75厘可能性

【08：56】【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」再新增88隻中概股 京東、嗶哩嗶哩、網易在內

【08：37】【美企業績】eBay績勝預期惟指引失色 股價盤後跌7%

【07：49】【新股IPO】貝殼2423以介紹形式於主板雙重主要上市 下周三登陸港股

==以下5月4日（周三）股市==

​​​​​美國聯儲局一如預期加息0.5厘，主席鮑威爾稱，排除單次加息0.75厘的可能性，這番言論令市場鬆一口氣，投資者對經濟衰退憂慮降，美股急升，道指一度飆988點。

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儲局未有釋出更鷹訊號，縮表規模不及預期，道指收市漲932點或2.8%，報34061點；標指上揚3%，報4300點；納指升3.2%，報12964點。

聯邦基金利率期貨數據反映，交易商預期，聯儲局下月再加息半厘的可能性為70%。

鮑威爾稱，通脹高企，故儲局正迅速行動，以期壓低通脹 ； 如需加息至中性利率水平之上，儲局不會猶豫不決，並預計目前進行的一系列加息行動是適宜的。

焦點新聞︰

【加息縮表】聯儲局凌晨2時公布議息結果 三大點你要留意

【聯儲局縮表】聯儲局即將啟動縮表 究竟何謂縮表？縮表有何影響？

即市走勢︰

【02：36】紐約6月期油漲5.4美元，漲幅5.27%，報107.81美元。

【02：35】納指跌逾1%，標指跌0.5%，道指轉跌。聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上表示，美國通脹太高，加息適宜。

【01：36】布蘭特期油漲幅達4%，現報109.81美元。

【01：30】歐洲股市下跌，部份企業業績令市場失望，加上投資者在聯儲局公布議息結果前夕較為謹慎。

英國富時100指數收報7493點，跌67點，跌幅0.9%。法國CAC指數收報6395點，跌80點，跌幅1.24%。德國DAX指數收報13970點，跌68點，跌幅0.49%。

【01：04】紐約期油漲逾5%，報107.67美元。歐盟提議未來六個月禁止進口俄羅斯原油。歐盟計劃出台最為重大的對俄能源行動，降低對該國能源的依賴。交易員一直在關注戰爭將對全球最大產油國之一俄羅斯的產量產生多大影響。

【01：04】烏克蘭人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞表示，俄軍連續第二天對亞速鋼鐵廠發起攻擊，目前俄羅斯軍隊已在亞速鋼鐵廠內。俄羅斯方面暫無回應。

【01：02】美股三大股指相繼轉漲，道指、標指漲約0.5%。

【00：47】歐盟正在醞釀對俄羅斯石油實施制裁之際，德國工商總會警告，對俄石油禁運將對德國企業產生嚴重影響。德國工商總會主席阿德里安指，盡管企業對俄石油的需求可以通過其他供應來源彌補，但對俄石油禁運引發的油價上漲，仍將增加企業財務壓力，尤其是對能源密集型產業和物流企業來說，這將導致企業更加難以盈利，在極端情況下，企業可能因為成本原因被迫停業。阿德里安呼籲政界人士保護德國企業，免受歐盟對俄石油制裁帶來的負面影響。

【00：19】據俄羅斯衛星網，印度石油和天然氣部在官網發表聲明，呼籲不要把印度與俄羅斯的合法能源交易政治化，指出制裁尚未涉及能源交易領域

【00：11】拜登在白宮就美國經濟現狀和通脹壓力發表講話。拜登表示，在本財政年度結束前，美國政府將再削減1.5萬億美元的聯邦赤字，「這將是美國歷史上單年赤字降幅最大的一年」。拜登稱，降低赤字、減少聯邦政府的借貸是緩解通脹壓力的一種方式。

【00：06】美國財長耶倫表示，良好的基本面支撐著美元走強。如果衝突繼續下去，很可能將對俄羅斯採取更多的行動。美滙指數近期走強，企103上方。

【22：30】歐盟擬6個月內完全禁止俄羅斯石油進口 國際油價漲逾3%

【22：20】美國10年期債息連續第三天突破3厘，報3.005厘，為2018年12月以來首次。

【22：17】標指及納指跌幅擴大，標指跌15點或0.4%，報4159點；納指跌149點或1.2%，報12414點。

【22：00】Lyft上季收入增44%勝預期 今季指引令市場失望、股價早段勁瀉逾三成

【21：39】道指升10點，納指跌0.1%，標指升不足一點。

【20：20】莫德納盤前升近一成 首季淨利增逾2倍至37億美元

【17：40】道指期貨升96點，納指期貨升0.2%，標指期貨升26點。

【14：22】【TSLA】特斯拉據指擬於上海建第二廠房、料年產能為45萬輛 總產能升至每年100萬輛

【12：42】【中美貿易戰】美國正檢視是否延長加徵中國貨關稅 惟白宮內部意見分歧

【12：24】道指期貨升20點，報33148點；標指期貨升4點，報4180點；納指期貨升22點或0.2%，報13112點。

【11：17】【AAPL】蘋果挖角福特資深高管 加大電動汽車研發力度

【11：15】【美股焦點】美國擬提高複雜ETF 散戶投資門檻 熱門納指ETF TQQQ、SQQQ日後或設限

【10：18】【TSLA】特斯拉據指致函感謝上海當局 協助上月封城期間復工

【10：16】【中美角力】滴滴出行遭美國SEC調查IPO上市事宜 盤後股價再跌7%、公司：難料調查時間和時間

【08：34】【TWTR】馬斯克據報擬私有化Twitter後 最快三年內再將Twitter重新上市

【08：32】【美企業績】星巴克次季收入勝預期 惟中國封城及通脹等原因暫停予全年展望、股價盤後升5%

【08：03】【美企業績】AMD季績、展望均勝預期 股價盤後升6%

==以下5月3日（周二）股市==

美股觀望聯儲局展開一連兩日議息，並在香港時間周四凌晨公布議息結果，道指周二反覆造好，標指納指小幅上升。道指曾漲280點，收市升67點，報33128點；標指升20點，報4175點；納指升27點，報12563點。美國10年期債息一度再次升穿3厘，高見3.013厘，最新報2.975厘。銀行股造好，花旗及摩根士丹利均升超過2%。

美股收市情況：

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另據路透報道，美國官員認為，西方自2月開始對俄實施制裁以來，看不到中國有協助俄羅斯迴避制裁的行為，華府將繼續密切注視事態發展。分析認為，言論有利紓緩中美兩國外交緊張關係。

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普京已簽署一項報復性經濟制裁的法令，以應對「某些國家和國際組織的不友好行為」。

歐洲通脹壓力大，市場預期將續收緊貨幣政策，英國10年期債息升至1.933厘，歐元及英鎊滙價反彈，美滙指數相對回落0.3%，非美貨幣得以喘氣。

美國公布3月工廠訂單增2.2%，超預期，前值向上修訂為增0.1%。3月耐用品訂單終值為增長1.1%，超預期，3月JOLTs職位空缺數1154.9萬，前值為1134.4萬。

負責能源事務的歐盟委員西姆松表示，歐盟委員會將在本月稍後時間提交一項關於替換俄羅斯天然氣的計劃。西姆松當天在歐洲議會全會上指出，歐盟計劃在今年底替換掉三分之二自俄羅斯進口的天然氣。她說，為尋求可替代的天然氣來源，歐盟方面已與所有主要供應商進行接觸。該計劃還包括使用更多可再生能源替代天然氣，以及系列節能措施。

加拿大央行副行長羅傑斯表示，加拿大央行正在加息，並且需要進一步提高政策利率，隨著通脹率接近7%並蔓延到更多的日常用品，正擠壓家庭預算並對企業帶來壓力。惟央行並不是在「自動駕駛」模式以應對問題，承諾使通脹回到目標水平。

【美股焦點】Burger King母企Restaurant Brands績佳 惟股價高開後倒跌逾2%

即市走勢︰

【01：53】布蘭特期油跌穿105美元關口，報104.96美元，跌2.44%

【01：47】紐約 6月黃金期貨結算價收漲0.4%，報1870.6美元。

【01：19】美國電信巨頭AT&T將部分舊款的移動套餐價格提高6至12美元/月，為3年來首次加價。宣布漲價後，AT&T股價攀升至季度高點，漲超2.9%。

【00：53】聯合國安理會將於5月5日舉行關於烏克蘭的會議。

【00：24】本田汽車4月在美國汽車銷量下降40.4%。

【00：18】Pimco警告債市面臨多重逆境，建議目前投資股票市場

太平洋投資管理公司（Pimco）在5月份的資產配置展望中表示，債券市場將繼續面臨通脹和各國央行收緊貨幣政策的壓力，所以在經濟周期當前階段，股票是更好的押注對象。Pimco表示，雖然當前經濟周期意味著「我們更看好股票而不是債券和企業信貸，但如果經濟進一步放緩，我們預計債券會變得更具吸引力。」

【23：55】歐盟官員稱正在制定第6輪對俄制裁措施

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，歐盟正在制定第6輪對俄制裁措施，此輪制裁將針對銀行、媒體和石油領域。博雷利在社交媒體上稱，相關措施將提交歐盟成員國批准通過。按照歐盟規則，任何制裁提議都需要27個成員國一致同意才能生效，匈牙利、斯洛伐克等國此前曾明確表示，反對在能源領域對俄實施進一步制裁。

【23：43】中概直播概念股走低，嗶哩嗶哩（美：BILI）跌逾5%，鬥魚（美：DOYU.O）跌3.85%，虎牙（美：HUYA）、摯文集團（美：MOMO）跌逾1%。

【23：34】歐洲STOXX 600指數收漲0.45%，報445點。德國DAX 30指數收漲0.71%，報14037點。法國CAC 40指數收漲0.79%，報6476點。意大利富時MIB指數收漲1.63%，報24246點。英國富時100指數收漲0.24%，報7562點。

【23：33】美股走高，標指漲幅擴大至1%，道指漲0.8%，納指漲0.5%。

【22：39】道指升26點，納指續反覆。

【21：40】歐洲通脹壓力亦大，市場預期將續收緊貨幣政策，英國10年期債息升至1.933厘，歐元及英鎊滙價反彈，美滙指數相對回落0.6%，非美貨幣得以喘氣。

【21：30】美國債息向上，10年期債息升至2.929厘，5年期及7年期債息亦再突破3厘，反映市場對加息預期，美國聯儲局展開一連兩日議息，並在香港時間周四凌晨公布議息結果，美股開市暫處觀望，道指95點，納指反覆。

【12：41】道指期貨升99點，報33161點；標指期貨升18點，報4173點；納指期貨升64點或0.5%，報13140點。

【11：49】【美股焦點】Amazon貝索斯發美股警示 「有些事大家誤以為不會停下來」

【10：46】【歐州閃崩】瑞典股市周一5分鐘瀉8%連累歐洲多國股市閃崩 花旗承認有交易員犯錯

【08：52】【TWTR】馬斯克傳接洽投資者 同為收購Twitter集資、以減少抵押特斯拉股票及現金支出

==以下5月2日（周一）股市==

美股於5月份首個交易日反覆波動 ， 聯儲局周四公布議息結果，成為本周的重頭戲，預期會重手加息0.5厘，以及將談及縮減資產負債表的部署。美國10年期債息曾升穿3厘關，為2018年12月以來首次，道指一度急挫527點，之後逐步收復失地。

即睇美股收市：

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道指收市倒升84點，報33061點；標指升23點，報4155點；納指升201點，報12536點。美國10年期債息最新報2.985厘。

特斯拉（Tesla）表示需更多時間申報股東大會的文件，可能使發行新股以至股份拆細的計劃押後，股價轉升3.7%；券商Rosenblatt把蘋果目標價由184美元削至168美元，蘋果收市倒升0.2%。

美元受避險支持，美滙指數升0.67%，報103.65 ； 挪威克朗、瑞典克朗受累俄烏地緣局勢危機下跌，刺激美滙走勢。

港股外圍市況方面，夜期上周五跌272點後，藍籌ADR一度累積跌幅擴大，其後跟隨美股跌幅收窄，騰訊 （00700） ADR累積跌幅約1.8%。整體中概股再升，納指金龍中國指數升2.4%。

港股ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.50 -0.1% 美團ADR 169.28 -1.6% 騰訊ADR 370.73 -1.8% 阿里巴巴美股 99.29 -2.8% 京東美股 248.66 -6.4%

俄烏戰事方面，烏克蘭外長庫列巴在當地時間5月2日， 與到訪的丹麥外長科弗德聯合發布會上表示，給予烏克蘭歐盟候選國地位，將是向克里姆林宮發出的明確信號。他同時感謝丹麥的支持，並表示丹麥正在盡其所能支持所有關於向烏克蘭提供武器的決定。

另外，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）表示，制裁俄羅斯的措施將持續至俄烏簽訂和平協議為止，是否簽訂和平協議由烏克蘭決定。路透引述消息人士稱，歐盟可能在今年底開始禁止俄羅斯石油入口。德國財政部長林德納表示，德國政府對討論抵制俄羅斯石油持開放態度，因為石油禁運將對歐盟國家產生不同的影響。

港滙兌美元跌至7.8478港元。

市場預期股市續受（一）高通脹、（二）貨幣政策收緊，以及（三）中國疫情下封區，加深環球經濟增長前景憂慮的影響。

美國4月ISM製造業指數為55.4，預期為57.6，3月為57.1。美國3月建築支出上升0.1%，預期為上升0.7%。5月初多國公布製造業及服務業PMI數據。

即市走勢︰

【01：32】通用汽車CEO：芯片短缺狀況可能會持續到2023年。

【01：19】元宇宙公司Meta Platform（原Facebook）計劃在2024年前推出4款VR眼鏡。

【01：18】美國10年期債息突破3厘，報3.0003厘，升逾6基點，為2018年12月以來首次。

【01：05】英鎊兌美元向下觸及1.25，跌0.57%。

【01：05】消息人士稱，花旗集團執行了一筆錯誤交易，導致歐洲股市周一開盤閃崩，該交易涉及納斯達克指數對瑞典公司的計算錯誤。

【00：33】美國白宮：美國能源部將根據基礎設施法案投資30億美元，以支持電池製造、加工和回收。能源部的資金將不會用於新礦山，而是集中在開採材料上。

【00：32】歐盟能源委員西姆森表示，通過俄羅斯的轉換計劃支付盧布，以購買能源違反了制裁，歐盟委員會準備向企業提供更多的指引。又指成員國需要做好準備應對全面的天然氣供應中斷。

【00：28】俄羅斯國防部發布消息稱，俄羅斯國防部長紹伊古與土耳其國防部長阿卡爾進行電話交談，雙方討論目前的烏克蘭局勢，其中包括人道主義問題。

【00：24】紐約期油及布蘭特期油較即市低位回升逾4美元，報105.16美元、107.50美元

【00：23】美股三大指數個別發展，納指小幅走高，升逾0.6%；道指跌19點或0.06%；標指跌逾0.4%

【23：30】歐股普遍走低，德國DAX指數報13982點，跌115點或0.82%；法國CAC 40指數報6446點，跌89點或1.37%；意大利富時MIB指數報23937點，跌314點或1.29%。英國股市假期休市。

【22：57】歐洲聯盟各成員國能源部長2日在比利時首都布魯塞爾舉行會議，討論針對俄羅斯的新一輪制裁，包括禁止進口俄羅斯石油。盡管一些歐盟官員聲稱歐盟委員會打算在近期敲定新一輪制裁，但歐盟各國仍未就對俄石油禁令達成共識。匈牙利政府高級官員說，匈牙利準備否決相關制裁措施。

【22：54】美股NFT概念股走高，東方文化（美：OCG）漲逾6%，DraftKings（美：DKNG）漲5.3%，Coinbase（美：COIN）漲近4%，Cinedigm（美：CIDM）漲近3%。

【22：54】港股ADR約跌340點

【22：45】聯儲局議息在即，十年期美債息周一進一升至2.9885厘，逼近3厘水平兼創2018年底以來高位。

【22：12】油價急跌3%，紐約期油跌3.5%至101.01美元，布蘭特期油跌3.4%，至103.54美元。美滙指數上升0.3%，至103.52，金價相應大跌37美元或2%，至1859.88美元。

【22：00】美國3月份建築開支0.1%，較前月的0.5%倒退，亦遜預期的0.8%。美國4月份ISM製造業指數報55.4，較前月的57.1低，亦不及預期的57.6。

【22：06】納指升0.5%，道指標指升0.2%。

【21：45】蘋果再涉反壟斷官司 歐盟指控蘋果濫用Apple Pay手機錢包主導地位

【21：35】美股季績期踏入中段，截至上周五止，已有55%標普500指數成份股放榜。當中，八成企業每股盈利勝預期，高於77%的最近5年均值；企業整體盈利較預測高出3.4%，低於近5年8.9%的均值。

【21：30】美股三大指數開市個別發展。道指升0.3%或84點，報33061點；標指升6點或0.2%，報4138點；納指跌10點或不足0.1%，12324點。

【21：30】巴郡首季少賺逾五成 受累投資及衍生品虧損15.8億美元

【20：35】4月份中國製造業採購經理指數（PMI）連跌兩個月，跌至47.4，憂慮全球最大石油入口國經濟放緩，油價顯著下挫。紐油跌3.8%報每桶100.75美元，布油跌3.4%報每桶103.45美元。

【20：30】加息憂慮下金價疲弱，現貨挫2.1%報每盎司1872美元，下試兩個半月低位。

【20：25】道指期貨跌32點或0.1%，報32850點；標指期貨挫14點或0.4%，報4113點；納指期貨跌65點或0.5%，報12787點。

【20：20】受累俄烏戰爭，歐元區4月份經濟景氣指數跌至1年低位，歐股下挫。德國DAX指數跌1.2%，報13925點；法國CAC指數挫1.9%，報6410點；英股假期休市。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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即市情況：

【15：22】歐股開市下跌，法國股市曾跌1%，德股跌0.6%。

【14：19】日本股市平收

【07：44】道指期貨升75點，納指期貨升0.2%。

上周五港股ADR及美股收市情況：