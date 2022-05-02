【美股期貨】美股開市前偏軟　德法股市挫逾1%

5月首個交易日，美國聯儲局周四零晨公布議息結果，成為本周的重頭戲，預期會重手加息0.5厘，以及將講及縮減資產負債表的部署。今日五一勞動節多個市場休市，包括中國、香港、台灣、新加坡及英國等。

美股期貨高開，曾升235點，納指期貨升1%，惜其後轉跌。亞洲市場假期氣氛濃厚，變動不大，日本股市微跌0.1%。現貨金價下跌，油價偏軟。

市場預期股市續受（一）高通脹、（二）貨幣政策收緊，以及（三）中國疫情下封區，加深環球經濟增長前景憂慮的影響。

5月初多國公布製造業及服務業PMI數據，包括美國今晚公布4月ISM製造業指數，市場預期57.6，較3月數值57.1上升。

即市走勢︰

【08：30】加息憂慮下金價疲弱，現貨挫2.1%報每盎司1872美元，下試兩個半月低位。

【08：25】道指期貨跌32點或0.1%，報32850點;標指期貨挫14點或0.4%，報4113點;納指期貨跌65點或0.5%，報12787點。

【08：20】德國DAX指數跌1.2%，報13925點;法國CAC指數挫1.9%，報6410點;英股假期休市。

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即市情況：

【15：22】歐股開市下跌，法國股市曾跌1%，德股跌0.6%。

【14：19】日本股市平收

【07：44】道指期貨升75點，納指期貨升0.2%。

上周五港股ADR及美股收市情況：