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【美股市況】港股ADR累跌約400點　美股三指數微升

股市 22:05 2022/05/02

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5月首個交易日，美國聯儲局周四零晨公布議息結果，成為本周的重頭戲，預期會重手加息0.5厘，以及將講及縮減資產負債表的部署。今日五一勞動節多個市場休市，包括中國、香港、台灣、新加坡及英國等。

港股外圍市況方面，夜期上周五跌272點後，藍籌ADR累積跌幅擴大，騰訊（00700）ADR累積跌幅逾2%，整體港股ADR約跌400點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 48.12 -0.9%
美團ADR 166.61 -3.1%
騰訊ADR 368.21 -2.4%
阿里巴巴美股 97.67 -4.3%
京東美股 246.22 -7.3%

美股三大指數開市個別發展。道指升0.3%或84點，報33061點;標指升6點或0.2%，報4138點;納指跌10點或不足0.1%，12324點。

油價急跌3%，紐約期油跌3.5%至101.01美元，布蘭特期油跌3.4%，至103.54美元。美滙指數上升0.3%，至103.52，金價相應大跌37美元或2%，至1859.88美元。

市場預期股市續受（一）高通脹、（二）貨幣政策收緊，以及（三）中國疫情下封區，加深環球經濟增長前景憂慮的影響。

5月初多國公布製造業及服務業PMI數據，包括美國今晚公布4月ISM製造業指數，市場預期57.6，較3月數值57.1上升。

即市走勢︰

【22：12】油價急跌3%，紐約期油跌3.5%至101.01美元，布蘭特期油跌3.4%，至103.54美元。美滙指數上升0.3%，至103.52，金價相應大跌37美元或2%，至1859.88美元。

【22：06】納指升0.5%，道指標指升0.2%。

【21：45】蘋果再涉反壟斷官司　歐盟指控蘋果濫用Apple Pay手機錢包主導地位

【21：35】美股季績期踏入中段，截至上周五止，已有55%標普500指數成份股放榜。當中，八成企業每股盈利勝預期，高於77%的最近5年均值；企業整體盈利較預測高出3.4%，低於近5年8.9%的均值。

【21：30】美股三大指數開市個別發展。道指升0.3%或84點，報33061點;標指升6點或0.2%，報4138點;納指跌10點或不足0.1%，12324點。

【20：35】4月份中國製造業採購經理指數（PMI）連跌兩個月，跌至47.4，憂慮全球最大石油入口國經濟放緩，油價顯著下挫。紐油跌3.8%報每桶100.75美元，布油跌3.4%報每桶103.45美元。

【20：30】加息憂慮下金價疲弱，現貨挫2.1%報每盎司1872美元，下試兩個半月低位。

【20：25】道指期貨跌32點或0.1%，報32850點；標指期貨挫14點或0.4%，報4113點；納指期貨跌65點或0.5%，報12787點。

【20：20】德國DAX指數跌1.2%，報13925點；法國CAC指數挫1.9%，報6410點；英股假期休市。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋 

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即市情況：

【15：22】歐股開市下跌，法國股市曾跌1%，德股跌0.6%。

【14：19】日本股市平收

【07：44】道指期貨升75點，納指期貨升0.2%。

 

上周五港股ADR及美股收市情況：

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港股 A股 經濟數據表現 美股 美國聯儲局 通脹 納斯達克綜合指數 PMI

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