【美股市況】港股ADR累跌約300點　納指升逾0.6% 道指軟

5月首個交易日，美國聯儲局周四零晨公布議息結果，成為本周的重頭戲，預期會重手加息0.5厘，以及將講及縮減資產負債表的部署。今日五一勞動節多個市場休市，包括中國、香港、台灣、新加坡及英國等。

港股外圍市況方面，夜期上周五跌272點後，藍籌ADR累積跌幅擴大，騰訊（00700）ADR累積跌幅約2%，整體港股ADR約跌340點。不過，整體中概股單日靠穩，納指金龍中國指數升0.6%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.26 -0.6% 美團ADR 167.11 -2.8% 騰訊ADR 369.37 -2.1% 阿里巴巴美股 96.52 -5.5% 京東美股 243.27 -8.4%

港滙兌美元跌至7.8477港元。

美股三大指數開市個別發展。道指升0.3%或84點，報33061點;標指升6點或0.2%，報4138點;納指跌10點或不足0.1%，12324點。

油價急跌3%，紐約期油跌3.5%至101.01美元，布蘭特期油跌3.4%，至103.54美元。

美滙指數上升0.4%，至103.39，金價相應大跌37美元或2%，至1859.88美元。挪威克朗、瑞典克朗受累俄烏地緣局勢危機下跌，刺激美滙走勢。

市場預期股市續受（一）高通脹、（二）貨幣政策收緊，以及（三）中國疫情下封區，加深環球經濟增長前景憂慮的影響。

5月初多國公布製造業及服務業PMI數據，包括美國今晚公布4月ISM製造業指數，市場預期57.6，較3月數值57.1上升。

俄烏戰事方面，烏克蘭外長庫列巴在當地時間5月2日, 與到訪的丹麥外長科弗德聯合發布會上表示，給予烏克蘭歐盟候選國地位，將是向克里姆林宮發出的明確信號。他同時感謝丹麥的支持，並表示丹麥正在盡其所能支持所有關於向烏克蘭提供武器的決定。

即市走勢︰

【01：05】消息人士稱，花旗集團執行了一筆錯誤交易，導致歐洲股市周一開盤閃崩，該交易涉及納斯達克指數對瑞典公司的計算錯誤。

【00：33】美國白宮：美國能源部將根據基礎設施法案投資30億美元，以支持電池製造、加工和回收。能源部的資金將不會用於新礦山，而是集中在開採材料上。

【00：28】俄羅斯國防部發布消息稱，俄羅斯國防部長紹伊古與土耳其國防部長阿卡爾進行電話交談，雙方討論目前的烏克蘭局勢，其中包括人道主義問題。

【00：24】紐約期油及布蘭特期油較即市低位回升逾4美元，報105.16美元、107.50美元

【00：23】美股三大指數個別發展，納指小幅走高，升逾0.6%；道指跌19點或0.06%；標指跌逾0.4%

【23：30】歐股普遍走低，德國DAX指數報13982點，跌115點或0.82%；法國CAC 40指數報6446點，跌89點或1.37%；意大利富時MIB指數報23937點，跌314點或1.29%。英國股市假期休市。

【22：57】歐洲聯盟各成員國能源部長2日在比利時首都布魯塞爾舉行會議，討論針對俄羅斯的新一輪制裁，包括禁止進口俄羅斯石油。盡管一些歐盟官員聲稱歐盟委員會打算在近期敲定新一輪制裁，但歐盟各國仍未就對俄石油禁令達成共識。匈牙利政府高級官員說，匈牙利準備否決相關制裁措施。

【22：54】美股NFT概念股走高，東方文化(美：OCG)漲逾6%，DraftKings(美：DKNG)漲5.3%，Coinbase(美：COIN)漲近4%，Cinedigm(美：CIDM)漲近3%。

【22：54】港股ADR約跌340點

【22：45】聯儲局議息在即，十年期美債息周一進一升至2.9885厘，逼近3厘水平兼創2018年底以來高位。

【22：12】油價急跌3%，紐約期油跌3.5%至101.01美元，布蘭特期油跌3.4%，至103.54美元。美滙指數上升0.3%，至103.52，金價相應大跌37美元或2%，至1859.88美元。

【22：00】美國3月份建築開支0.1%，較前月的0.5%倒退，亦遜預期的0.8%。美國4月份ISM製造業指數報55.4，較前月的57.1低，亦不及預期的57.6。

【22：06】納指升0.5%，道指標指升0.2%。

【21：45】蘋果再涉反壟斷官司 歐盟指控蘋果濫用Apple Pay手機錢包主導地位

【21：35】美股季績期踏入中段，截至上周五止，已有55%標普500指數成份股放榜。當中，八成企業每股盈利勝預期，高於77%的最近5年均值；企業整體盈利較預測高出3.4%，低於近5年8.9%的均值。

【21：30】美股三大指數開市個別發展。道指升0.3%或84點，報33061點;標指升6點或0.2%，報4138點;納指跌10點或不足0.1%，12324點。

【21：30】巴郡首季少賺逾五成 受累投資及衍生品虧損15.8億美元

【20：35】4月份中國製造業採購經理指數（PMI）連跌兩個月，跌至47.4，憂慮全球最大石油入口國經濟放緩，油價顯著下挫。紐油跌3.8%報每桶100.75美元，布油跌3.4%報每桶103.45美元。

【20：30】加息憂慮下金價疲弱，現貨挫2.1%報每盎司1872美元，下試兩個半月低位。

【20：25】道指期貨跌32點或0.1%，報32850點；標指期貨挫14點或0.4%，報4113點；納指期貨跌65點或0.5%，報12787點。

【20：20】受累俄烏戰爭，歐元區4月份經濟景氣指數跌至1年低位，歐股下挫。德國DAX指數跌1.2%，報13925點；法國CAC指數挫1.9%，報6410點；英股假期休市。

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即市情況：

【15：22】歐股開市下跌，法國股市曾跌1%，德股跌0.6%。

【14：19】日本股市平收

【07：44】道指期貨升75點，納指期貨升0.2%。

上周五港股ADR及美股收市情況：