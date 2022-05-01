【小米1810】小米涉非法滙款 遭印度扣押當地銀行57億資產

印度政府周六（30日）表示，內地手機製造商小米（01810）涉嫌向外國實體非法滙款，已扣押小米在當地銀行賬戶內的7.25億美元（約57億港元）。

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據《路透社》報道，當地金融犯罪監管機構一直在調查小米涉嫌違反印度外滙法的商業行為。聲明中指，調查發現小米印度公司以支付特許權費用為名，向3個海外實體，包括小米集團旗下一個實體企業，滙款555億盧比（7.25億美元）。

小米集團回應稱，公司遵守印度法規，有關特許權付款及賬單全都是合法和真確，並表示會與印度政府緊密合作，釐清誤會。

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責任編輯：黃苑筠