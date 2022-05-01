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【晶片短缺】供應鏈受阻 任天堂料Switch今年銷量跌10%

環球政經 20:03 2022/05/01

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晶片短缺加上俄烏局勢導致的全球供應鏈混亂，任天堂預計「Nintendo Switch」今年銷量將按年減少1成，降至2千萬部左右。

據日經中文網報道，由於全球晶片短缺，2021年度Switch的銷量按年減少2成，降至2,300萬部左右。任天堂預計今年度銷量將再進一步比去年度減少1成，降至2000萬部左右。與高峰期的2020年度的2,883萬部相比減少3成。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

雖然Switch已推出6年，但需求仍然堅挺，不過受晶片短缺、俄烏戰爭、中國新冠疫情升溫導致供應鏈中斷等影響，部份零部件的生産和配送出現延誤。

任天堂希望藉數位版遊戲銷售，彌補硬體銷量的下滑。

另外，預定本年9月推出熱門遊戲《漆彈大作戰 3》（Splatoon 3），並在年底推出Pokemon新作。有日本國內證券分析師認為，「這是歷史最高水平的遊戲陣容」。

【延伸閱讀】 大和料港股估值續低 推薦14隻首選股份　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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