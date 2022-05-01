▲ 【分拆滙豐】滙豐大股東平保再表態支持分拆 稱並非發起人

有匿名股東建議滙豐 （00005） 分拆亞太業務後，平安集團（即平保）進一步對內媒闡述立場，內媒21世紀經濟報道引述平安集團及相關消息人士消息指，近日確有投資者（非平安集團）建議滙豐分拆，讓亞洲業務獨立上市，而大股東平安集團對該分拆訴求表示支持。

平保續指，凡是有投資者提出對於滙豐的經營管理有幫助、對長期價值增長有幫助的改革，平保都是支持的。至於市場上平保已向滙豐董事會提交分拆計劃的消息，平保則表示不予回應。

內媒引述接近平保人士指，目前國際局勢複雜，分拆亞洲業務以效規避風險的需求迫切。尤其是雖然滙豐總部設在倫敦，但絕大部分利潤貢獻來自亞太地區。

根據滙豐年報，平安資產管理持有16.55億股長倉，佔發行股數8%，BlackRock持有16.39億股長倉，及1373萬股短倉，分別佔7.96%或0.07%。根據中國証券登記結算有限責任公司，19.4億股透過滬港通及深港通持有，相當於9.48%。另外，根據彭博資料，摩通亦持有9.1億股、領航持有8.06億股、挪威主權財富基金持有5.66億股，法通保險持有3.34億股。

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