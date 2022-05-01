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【巴郡股東會】「股神」拍檔芒格 願冒險低價投資中國市場

環球政經 18:38 2022/05/01

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巴郡（Berkshire Hathaway）股東大會於周六（30日）舉行，「股神」巴菲特戰友、巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）出席時提到中國股票市場的企業股價便宜，他願意冒險投資當地市場。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

近年中國政府的監管政策，令一些公司股價，尤其是科網股的價格下跌，使市場的擔憂日益加劇。芒格表示，他願意為好的投資承擔風險。「我在中國投資的原因，是我能以更低的價格買到更好的公司，而且我願意承擔更多的風險。」芒格認為，「其他人可能會得出相反的結論，因所有人都比50年前更擔心中國。」

【延伸閱讀】 大和料港股估值續低 推薦14隻首選股份　【下一頁

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同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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