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【任天堂】Switch生產追不上需求　料今年銷量再減1成

商業 19:00 2022/05/01

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任天堂Nintendo Switch今年銷量估計將按年減少1成。（法新社圖片）

任天堂Nintendo Switch需求強勁，但該企估計今年銷量將按年減少1成，原因在於零件供應短缺，無法生產足夠的Nintendo Switch，回應市場需求。

【九龍皇帝NFT】本地收藏家聯乘The Sandbox　元宇宙重現九龍皇帝文化遺產

據日經中文網報道，2021年度Switch的銷量，已預計比2020年度減少2成，降至2300萬部左右。2022年度Switch的銷量將進一步較2021年度減少1成，降至2000萬部左右；與2020年度高峰期的2883萬部相比，更大幅減少3成。雖然Switch有龐大需求，但物流供應鏈非常混亂，生產受阻。

雖然任天堂希望增加產量，但絕未易事。芯片持續短缺、俄烏局勢導致波動，對全球供應鏈帶來負面影響。如在Switch工廠在中國，當地新冠疫情正在加劇。上海封城等亦導致導致供應鏈中斷，正在對零部件和原材料的生產和配送造成影響。

數位版能否代替實體版？

任天堂希望藉數位版遊戲銷售，彌補硬體銷量的減少。據日本遊戲信息雜誌《電玩通》的統計顯示，任天堂和pokemon公司銷售的2021年度日本國內軟體銷量（套裝版）達到約1338萬套，維持了《集合啦!動物森友會》於2020年度（約1370萬套）的水平。

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責任編輯：葉泳珊

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