【避稅天堂終止？】英屬處女島總理販毒被補 調查報告建議英國接管

有「避稅天堂」之稱，英屬處女島總理Andrew Fahie及港口管理局局長Oleanvine Maynard，因為涉嫌販毒在美國被捕後，翌日英國發表由英國法官Gary Hickinbottom主導的調查報告指，英屬處女島政府貪污問題嚴重，建議解散民選政府，暫時由英國直接管治。

近年來，英屬處女島的販毒活動越來越猖獗，已成為毒品進入美國的主要渠道之一。Andrew Fahie及Oleanvine Maynard在美國邁阿密機場被捕後翌日，美國司法部控告他和另外兩人販運可卡因和串謀洗黑錢罪。英國外相Elizabeth Truss表示震驚，認為事件凸顯有必要公布有關英屬處女島政府被指貪污和濫用職權的調查報告。

該份調查報告，由英國法官Gary Hickinbottom主導，原定在今年六月公布，但在Andrew Fahie被捕後提早出爐。報告長達946頁，指出英屬處女島存在大規模的濫用職權、濫用公款、治理不善等問題。報告建議廢除英屬處女島憲法，解散民選政府，改由英國直接管治至少兩年。英國政府已經派員到當地磋商，但暫代總理就認為毋須靠廢除憲法去解決管治問題。

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據英國《衛報》報導，目前仍在會談中，英國外交部將於下週就是否直接管轄做出決定。

英屬處女島 是國際著名的「避稅天堂」，根據該島的法律，所有在該島註冊登記設立的公司，除了法定每年計繳的登記費用外，所有業務收入和盈餘均免徵各項稅款。 目前， 英屬處女島 註冊公司高達70多萬家，其財政收入的50%直接來自離岸公司的牌照費用等。

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編輯：黃銳