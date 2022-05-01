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【股東大會】滙豐：將首次於港交所進行股份回購　俄羅斯滙豐已不再接受新業務或客戶

股市 17:10 2022/05/01

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滙豐表示，將首次於港交所進行股份回購，俄羅斯滙豐已不再接受新業務或客戶。

滙豐 （00005） 上周五舉行股東會，滙豐在會後發表聲明，透露已在4月20日完成去年第三季業績時宣佈的20億美元股份回購，集團擬於短期內展開今年2月時宣佈的最多10億美元進一步股份回購計劃。而待股東批准後，滙豐除繼續於倫敦回購外，亦將首次於港交所進行股份回購。

另外，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，俄羅斯滙豐已不再接受新業務或客戶，因此當地業務正在收縮之中。不過，集團於俄羅斯主力服務總部設於其他國家或地區的跨國企業客戶。

集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）亦於會後聲明提及俄烏戰爭，稱對於烏克蘭發生的毀滅性戰爭感到震驚和痛心，指滙豐心繫受衝突影響的民眾，尤其是眾多無辜喪生的平民、逾500萬名流離失所的烏克蘭人，還有如波蘭等於危機之中站在人道主義前線協助難民的鄰國居民。他又表示，對於各界為尊重及保護烏克蘭作為一個獨立國家，以及當地人民權利所作的一切努力，該行都鼎力支持。

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