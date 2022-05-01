【巴郡股東會】巴菲特：鮑威爾是英雄 比特幣無任何價值

上一篇文章
【小米1810】小米涉非法滙款 遭印度扣押當地銀行57億資產
一年一度的投資界盛事，2022年度巴郡股東大會於周六（30日）舉行，因疫情關係，這是時隔兩年之後再次回歸綫下，重頭戲自然是有股神巴菲特與多年拍擋芒格坐鎮的問答環節。在是次股東大會中，巴菲特強調比特幣不能生產任何價值，又指去年至今的高通脹影響了所有人，讚揚了聯儲局主席鮑威爾及時行動，在市場危難時「放水」及穩定市場。
巴菲特指，絕對不會以極低的價格進場買比特幣，批評比特幣不會產生任何有價值的東西，「資產要有價值，就必須向某人交付一些東西。而且只有一種貨幣（國家發行的貨幣）會被接受」。其拍檔芒格補充，就算通脹飆升，人們也不應用退休帳戶的錢購買比特幣。
【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置
巴菲特曾表示，通脹「欺騙」了股票投資者，但在股東會上，指出通脹也「欺騙」了債券投資者，同時提高企業資本額的需求，「雖然我們想要理解通脹到底有多嚴重，以及未來通脹的發展階段，但老實說沒有人能夠完全清楚。」他指，在高通脹下最好保護方式就是投資自己，進修及學習，因為才華是不會受到通脹影響的。巴菲特也談到疫情期間的大規模刺激措施是現在通脹上漲的一個關鍵原因，但他並沒有批評聯儲局採取的增加貨幣供應和穩定市場的行動，反而讚揚了聯儲局主席鮑威爾是英雄，「在我的書中，鮑威爾是一個英雄。這很簡單。他做了他必須做的事。」巴菲特說。
股東大會上，巴菲特批評華爾街近年來的投機行為，是「賭博」，巴菲特表示，美國大企業已成為賭桌上的籌碼，這些券商使用期貨、選擇權對賭，賺得錢比投資股票還多。
【延伸閱讀】大行點睇：國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股，請按【見下頁】
【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
編輯：黃銳