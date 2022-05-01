【巴郡股東會】巴菲特：鮑威爾是英雄 比特幣無任何價值

一年一度的投資界盛事，2022年度巴郡股東大會於周六（30日）舉行，因疫情關係，這是時隔兩年之後再次回歸綫下，重頭戲自然是有股神巴菲特與多年拍擋芒格坐鎮的問答環節。在是次股東大會中，巴菲特強調比特幣不能生產任何價值，又指去年至今的高通脹影響了所有人，讚揚了聯儲局主席鮑威爾及時行動，在市場危難時「放水」及穩定市場。

巴菲特指，絕對不會以極低的價格進場買比特幣，批評比特幣不會產生任何有價值的東西，「 資產要有價值，就必須向某人交付一些東西。 而且只有一種貨幣（國家發行的貨幣）會被接受」。其拍檔 芒格補充，就算通脹飆升，人們也不應用退休帳戶的錢購買比特幣。

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巴菲特曾 表示， 通脹「 欺騙」了股票投資者，但在股東會上，指出 通脹 也「欺騙」了債券投資者， 同時提高企業資本額的需求，「雖然我們想要理解通脹到底有多嚴重，以及未來通脹的發展階段，但老實說沒有人能夠完全清楚。」他指，在高通脹下最好保護方式就是投資自己，進修及學習，因為才華是不會受到通脹影響的。 巴菲特也談到疫情期間的大規模刺激措施是現在 通脹 上漲的一個關鍵原因，但他 並沒有批評聯儲局採取的增加貨幣供應和穩定市場的行動，反而 讚揚了聯儲局主席鮑威爾是英雄，「 在我的書中， 鮑威爾 是一個英雄。 這很簡單。 他做了他必須做的事。」巴菲特說。

股東大會上，巴菲特批評華爾街近年來的投機行為，是「賭博」，巴菲特表示，美國大企業已成為賭桌上的籌碼，這些券商使用期貨、選擇權對賭，賺得錢比投資股票還多。

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編輯：黃銳