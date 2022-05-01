料年中登記 第二輪消費券新增PayMe及BoC Pay

政府周日（5月1日）宣布，除現行四家儲值支付工具營辦商，已甄選多兩家營辦商（PayMe及BoC Pay）協助推行第二階段消費券計劃。第一階段的5,000元消費券已於４月7日發放，政府正與營辦商商討系統設計等細節，目標是在年中開始接受登記，發放第二階段5,000元消費券計劃。

該六家協助發放消費券的儲值支付工具營辦商為支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go拍住賞和WeChat Pay HK。

同場加映﹕【溫股知新】 內地傾力救市 做好資產配置

財政司司長陳茂波表示，隨着市場發展，適合協助發放消費券的營辦商增加，鼓勵良性競爭可為市民及商戶帶來更多優惠，促進消費氣氛，並進一步推動電子支付市場發展。

政府物色儲值支付工具營辦商時考慮了一攬子因素，例如營辦商的相關經驗、營辦商提供電子支付工具或電子錢包的普及性、營辦商的技術能力和籌備所需時間，也徵詢了金融管理局的意見。

陳茂波表示，已要求各參與營辦商向小商戶或受疫情影響較嚴重的行業提供協助，並透過回饋或推廣活動，讓消費者和商戶受惠。營辦商會適時公布詳情。

【4月部署】光大證券料港股4月溫和反彈 重點推薦8隻股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

政府發言人表示，條例的主要目的，是為因新冠疫情而陷入困難的商業租戶提供短暫的緩衝期，讓他們不至於因無力即時交租被業主以法律等手段追討欠租而導致結業，也提供空間及機會讓業主和租戶商討重構租金安排。條例禁止業主採取的追討欠租行動包括終止租賃、中止提供公用設施服務、從業主持有的按金中扣除租金、行使重收權或沒收租賃權、針對租戶在法院提出訴訟，以及針對有關租戶提出破產呈請或清盤呈請等。

同場加映﹕【青姐話】 有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳