  • 19°C
香港時間 : 2022502日 (一) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【創業兵團】初創疫市拓展團隊　盼建微型生態圈

12:00 2022/05/02

分享：

分享：

一場突如其來的新冠疫情，令本港多個行業陷於停滯，不少有心人積極想方法與中小企發揮優勢，展現互助精神。

來自不同專業範疇的4位90後，抱着「與其等，倒不如自己搵機會」的心態，在2020年末疫市創業，成立兼顧影片製作及市場推廣的公司，首先為中小企創作，盼彼此能在疫市中自救。公司成立不足1年，團隊已由4人增至近30人，今年亦計劃招聘新成員。

影片製作兼市場推廣公司Media Studio創辦人嚴軍（Grant）、葉朗生（Angus）、陳嘉榮（Indy）、陸蕙茵（Vivian）表示，他們原本份別從事拍片、資訊科技（IT）、動畫特效、市場營銷工作，一直期望「趁後生」以及在未有太大家庭負擔時創業。雖然碰巧遇上疫情，市場氣氛轉差，但他們反而認為：

要在此逆境走到最前綫，了解企業的需要，憑着團隊的拼勁和創意，與中小企發揮優勢互助。

4人決定投入約5萬元，花約數星期租下辦公室及購置簡單家具，加上本身已有的器材，在2020年11月開業。

影片製作兼市場推廣公司Media Studio創辦人（左起）陳嘉榮、陸蕙茵、葉朗生與嚴軍表示，期望憑着團隊的拼勁和創意在疫市創業，與中小企互助。（受訪者提供圖片） ▲ 影片製作兼市場推廣公司Media Studio創辦人（左起）陳嘉榮、陸蕙茵、葉朗生與嚴軍表示，期望憑着團隊的拼勁和創意在疫市創業，與中小企互助。（受訪者提供圖片）

有見當時市況動盪，不少中小企面臨生意轉差甚至有結業危機，他們坦言，初期都是以「只要幫助有需求的商戶，不介意蝕住做」的拼勁來創業，接受第一關挑戰。他們指，由於彼此擁有不同專業範疇知識，故定位提供「一條龍」服務，包括數碼營銷、拍攝及製作宣傳影片內容、動畫及特效後製等，讓商戶因應需求選擇，度身訂造方案。

累積作品+口碑 獲得生意

他們稱，4人在創業初創一直「無糧出」，靠着積蓄及滿腔熱忱堅持，直至去年初成功回本。在過去6個月的營收更增長了2.5倍，現時每月營收接近7位數字。

明白商戶在增加數碼營銷方面的開支較為審慎，他們在開業時，決定針對推出較廉價全方位服務，與商戶一同度過難關。Grant透露，當時只有4人分工合作提供的全方位服務：「每月大約3,000元，包括拍片、剪片、構思如何在社交媒體出Post等。而各人都互相了解各崗位工作，可以在有需要時互相補位，盡力幫這些商戶谷生意。」

由於創業初期尚未有知名度可言，難以「搵客」，他們笑言，進駐共享辦公室後，便首先從身邊網絡入手宣傳，包括走到不同中小企房間敲門，詢問其是否需要數碼營銷等服務。逐漸累積Profolio（作品集）以及靠口碑宣傳，他們亦透過客人之間的商業網絡獲得更多生意，在半年內回本。

    點擊圖片放大
    +2

然而去年初，在投資新辦公室的同時，遇上新一波疫情，一度令他們面臨經營危機。Indy表示，由於團隊規模不斷擴大，團隊成員甚至要擠在梳化上工作，於是決定提前半年實現辦公室搬遷大計。

當時計劃由200呎的共享辦公室，搬到分別約為1,800呎及1,400呎的辦公室。

怎料新一波疫情爆發，他們需要更努力「跑數」來支付全體成員的薪金，保證員工疫市有糧出。Vivian稱，即使市場停下來，他們也不能停下。

在疫情爆發後兩星期內，積極以低價策略，甚至即日完成影片製作來吸客，包括幫助不少在疫市下深受打擊的行業，如健身行業、髮型屋等，結果在不停「趕Deadline」製作、方案價低量多的情況下，成功解困。

數碼廣告費升 推SEO服務招徠

為了以低成本達到宣傳效果，不少企業亦透過SEO（Search Engine Optimization）搜尋引擎最佳化，優化公司網站排序，增加網頁在搜尋引擎的曝光度。

Media Studio創辦人嚴軍及葉朗生笑言，早在構思公司名的時候，已想到加入SEO的技巧，期望目標客戶在搜尋關鍵字Media及Studio時，留意到該公司。

葉朗生稱，當時受身邊朋友啟發，留意到有不少SEO初學者想了解相關的資源，於是研究可行的服務，例如寫Blog Post、做SEO頁面等。其後蒐集相關數據及了解市場需求，他們更在去年推出SEO服務吸客。

開發新冠快速測試搜尋器 作公益項目

除了以低價製作及數碼營銷方案，與中小企互助，他們亦希望可以因應社會情況作出及時回應，讓更多人認識該團隊。舉例指，他們早前了開發新冠快速測試搜尋器的公益項目，期望幫助港人識別快速抗原測試品牌的認受程度。

疫市繼續招聘

該團隊早在成立一周年，已由4人增加到接近30人。他們表示，目前主要在社交媒體招募新成員，期望可以找到對該企已有基本認識，以及「同Channel」的人才。而各部門均設有組長，向創辦人分享團隊發展情況及需求等。

至於各部門的招聘準則，以及吸引人才的策略就略有不同。例如在招聘IT人才時，十分重視應徵者的態度是否夠積極，勇於嘗試，以及具團隊精神；市場營銷部門則會選擇重視Self development（自我發展）的人才。

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【ESG】德國家電品牌Miele　三大範疇實踐可持續發展
2022/04/30
【ESG】德國家電品牌Miele　三大範疇實踐可持續發展
【創業兵團】建築設計滲進綠色元素　兼顧社區、商業化發展項目
2022/04/30
【創業兵團】建築設計滲進綠色元素　兼顧社區、商業化發展項目
【疫市營商】本地護膚品店疫市發掘商機　靠居家Spa系列突圍穩生意（有片）
2022/05/01
【疫市營商】本地護膚品店疫市發掘商機　靠居家Spa系列突圍穩生意（有片）
【特朗普平台】Truth Social登場兩個月　特朗普終現身：「我回來了」
2022/04/29
【特朗普平台】Truth Social登場兩個月　特朗普終現身：「我回來了」

你可能感興趣

【ESG】德國家電品牌Miele　三大範疇實踐可持續發展
16:00 2022/04/30
【ESG】德國家電品牌Miele　三大範疇實踐可持續發展
【創業兵團】建築設計滲進綠色元素　兼顧社區、商業化發展項目
12:00 2022/04/30
【創業兵團】建築設計滲進綠色元素　兼顧社區、商業化發展項目
【疫市營商】本地護膚品店疫市發掘商機　靠居家Spa系列突圍穩生意（有片）
16:00 2022/05/01
【疫市營商】本地護膚品店疫市發掘商機　靠居家Spa系列突圍穩生意（有片）
創業 職位招聘 數碼轉型 社交平台 數碼營銷 媒體 廣告 市場營銷 品牌 服務

下一篇文章

【ESG政策】亞太區企業面臨3大挑戰　AI助實踐ESG目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳元定存】澳元定存息最高11厘 花旗料澳洲下周首次加息0.15厘
【澳元定存】澳元定存息最高11厘 花旗料澳洲下周首次加息0.15厘
【日圓貶值】港人愛購日貨　豪花500元只為買一條麵包？
【日圓貶值】港人愛購日貨　豪花500元只為買一條麵包？
【人幣定存】半年人幣定存息最高3.5厘 月結在即港銀搶吸存款
【人幣定存】半年人幣定存息最高3.5厘 月結在即港銀搶吸存款
【港元定存】1年港元定存最高2.1厘 存50萬賺息逾萬
【港元定存】1年港元定存最高2.1厘 存50萬賺息逾萬
【人幣定存】中資大行破天荒搶人民幣 推1年定存享2.6厘
【人幣定存】中資大行破天荒搶人民幣 推1年定存享2.6厘
【港元定存】兩年港元定存最高息2.2厘 大小行加息搶長錢
【港元定存】兩年港元定存最高息2.2厘 大小行加息搶長錢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款