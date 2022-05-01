【俄烏局勢】俄羅斯料對華貿易增 2年後將達2千億美元

俄羅斯因入侵烏克蘭受到西方制裁，不少企業都離開俄國市埸。故此，俄方現把目光轉向中國。據《路透社》報道，俄外交部表示，與中國的大宗商品貿易將增加，預計到2024年，與中國的雙邊貿易規模將達到2,000億美元。

俄國外交部負責亞洲事務的官員的Georgiy Zinoviev周六（30日）稱，該國致力於實現與中國的雙邊貿易額於2024年提高到2,000億美元（約1.57萬億港元）。他又強調，「提前實現這個具野心的目標是非常有可能的。」

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Georgiy Zinoviev說，中國企業仍然有興趣擴大其在俄羅斯的影響力，一些西方公司撤出後，為它們提供更多的機會。」他坦承，在當前形勢下，中國企業可能受到「二級制裁」（secondary sanctions），使這些企業可能會成為美國制裁的對象。但Georgiy Zinoviev相信中俄雙方的合作將有所增長，「中國企業能夠利用當下局勢，爭取共同利益，並深化各領域上的合作。」

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責任編輯：黃苑筠