【北水追蹤】騰訊好淡爭持

由於「五一」假期，港股通在周三（27日）提早閂閘，本周北水流向算是不過不失，來自港股通的淨流入26.2億元人民幣，較上周增加17.5%。美團（03690）淨買入27億元，資金流入量最為突出，但除此之外，其他股份的流量十分普通。

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先看獲資金流入的股份，快手（01024）、李寧（02331）較多，淨買入分別有4.7億元及5.2億元。因壞消息捱沽的招商銀行（03968），獲北水趁低執平貨，一周流入3.1億元。值得注意是，騰訊（00700）本周淨買入只有8,186萬元，但由港股通成交額有增無減的情況來看，好淡友爭持相當激烈。

流出的股份相對較少，建設銀行（00939）未止血，本周再流出6.6億元；小米（01810）同樣擺脫不了頹勢，淨賣出2.1億元。另一方面，中國移動（00941）與中國電信（00728）雙雙錄得資金流出，淨賣出分別3.2億元、4億元。

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關於基建政策，會議要求是「要全力擴大國內需求，發揮有效投資的關鍵作用，強化土地、用能、環評等保障，全面加強基礎設施建設」，跟較早前召開的中央財經委會議定調全面加強基礎設施建設，首尾呼應。信達𧬋券表示，面對經濟下行壓力，促消費見效相對較慢，促出口難度較大且作用有限，關鍵還是得靠促投資，基建投資也確實是為數不多的能夠快速見效的抓手之一，推測增量工具也將以基建投資為主要抓手，新一輪基建穩增長已經呼之欲出了。

本文節錄至758期北水追蹤、資料來源︰瑞信

註︰數據截至周四（28日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為4月20至26日

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編輯：黃銳，記者：林衛