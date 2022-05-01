【串流平台】首季流失20萬用戶 傳Netflix裁員減成本

早前串流平台Netflix（美：NFLX）公布第一季業績，訂閱用戶流失20萬名，為10多年來首次人數下降。該公司財務總監Spencer Neumann表示，將縮減部分支出以控制成本。據外電報道，有傳Netflix將裁掉去年12月推出的粉絲網站「Tudum」的編輯員工。

「Tudum」是以Netflix啟動時的音效聲音命名，在推出時Netflix稱，這網站是一個後台通行證，讓用户可以更深入了解自己喜歡的Netflix電影、劇集和明星。

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一位知情人士透露，一個由10至12人組成的團隊被解雇了，他們很多是經驗豐富的記者，被裁的員工沒有事先收到裁員通知。前Netflix編輯和出版經理Evette Dionne在Twitter寫道，「Netflix7個月前招募了我，只是為了讓我和其他一群有才華的人在今天離開。」

當被問及裁員時，Netflix發言人僅表示，「我們的粉絲網站Tudum是公司的重要優先項目。」

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責任編輯：黃苑筠