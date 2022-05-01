【全球經濟】新加坡總理李顯龍警告：明年全球經濟將陷衰退

新加坡總理李顯龍警告，未來兩年​​經濟可能會出現衰退，認為新加坡必須為更多經濟挑戰做好準備。

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李顯龍周日（1日）發表講話時表示，通脹居高不下，發達國家的央行正在收緊貨幣政策，並提高利率。他預計全球經濟增長將放緩，未來兩年更可能出現衰退。他表示，新加坡必須為未來一年面臨的更多經濟挑戰做好準備。

李顯龍又稱，俄烏戰爭給疫情後的經濟復甦蒙上陰影。新加坡人已經感受到戰爭對生活成本的影響。由於能源價格上漲，當地面臨80億新加坡元（約453億港元）的損失。

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責任編輯：黃苑筠