【俄烏局勢】債務違約危機暫緩 俄動用美元儲備還債

俄羅斯財政部周五（29日）宣布，已動用其美元儲備俄動用美元儲備償還國際債務，包括為2022年到期歐元債券支付5.648億美元，以及為2042年到期的歐元債券支付8,440萬美元，以履行債券償付責任，避免債務違約。

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據知情人士透露，俄羅斯通過尚未受西方制裁的銀行Bank Dom.RF JSC，使用其美元儲備，支付了這筆歐元債券。受託銀行已經將相關資金轉交給債券代理的紐約梅隆銀行。該行獲得多個監管部門許可，在周五將款項轉交給花旗集團，目前尚未清楚是否會到達預定的接收人手中。

俄羅斯在受到美國制裁後，曾試圖以盧布償還債務。這批款項本應在4月支付，但政府債券通常有30天的寬限期，即債劵將在5月4日正式違約。

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責任編輯：黃苑筠