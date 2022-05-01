【九龍皇帝NFT】本地收藏家聯乘The Sandbox　元宇宙重現九龍皇帝文化遺產

▲ 有關九龍皇帝的大量收藏作品、藝術玩具、文具和漫畫書選集等，將會於The Sandbox 元宇宙項目「時空門」中亮相。（YouTube截圖）

九龍皇帝將在元宇宙重現，有關九龍皇帝的大量收藏作品、藝術玩具、文具和漫畫書選集等，將會於The Sandbox 元宇宙項目「時空門」中亮相，提供元宇宙與現實之間無縫的文化體驗。

【消費券2022】WeChat Pay HK：新一輪消費券交易金額增2成 繼續豁免「收錢碼」交易手續費

【消費券2022】AlipayHK 4月活躍商戶增4成 加推「商戶頻道」營銷方案

大部分香港人對於傳奇人物「九龍皇帝」曾灶財亦不會感到陌生，他以其充滿個人風格的書寫文字，在香港街頭塗鴉超過39 年，他用筆墨宣告自己是九龍皇帝，並分享與生俱來的封地繼承者的故事。

藝文正信創辦人鍾燕齊先生(Willie)，為曾灶財生前好友，亦為目前全球最大量九龍皇帝真跡作品的收藏家。他過去十多年曾策劃多個九龍皇帝主題展覽及出版物，一直致力於研究及探討曾灶財作品背後的歷史時空與其書寫文字內容的關連及意義。為迎合藝術科技的大趨勢，鍾燕齊與The Sandbox 達成合作，共同把九龍皇帝的文化藝術遺產，帶到一個開放的元宇宙。

他的「藝文正信文化公司」團隊策劃「NFT 藝術博物館」，希望令曾灶財的文化遺產在元宇宙中以NFT 和數位形式傳承。 大部分從未見過的九龍皇帝藝術作品將在Megacity 2 中出現，而且「NFT 藝術博物館」內更會有首個Learn-to-earn「中國漢字元宇宙學院」，以及利用講故事方式弘揚中國及香港殖民時期歷史、人文藝術及風俗文化的「九龍皇帝講故事遊樂場」。另亦有有一個互動的香港城市塗鴉與NFT 收藏品相關的尋寶遊戲，提供元宇宙與現實之間無縫的文化體驗。

【本地老字號】超力靠「三隻腳」每年進帳數億元 穩住疫下生意推新產品

【本地老字號】超力紮根半世紀 第二代掌舵人：不強求下一代接手

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊