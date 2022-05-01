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【社交平台】Elon Musk批Twitter高層和政策 惹員工不滿

環球政經 14:58 2022/05/01

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特斯拉（Tesla，美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在收購Twitter（美：TWTR）後，繼續在Twitter上批評該公司的審查政策和高層，惹來員工的不滿。Twitter行政總裁Parag Agrawal於周五（29日）舉行的員工大會上，試圖平息員工的憤怒。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

 

據《路透社》報道，員工要求管理層回應計劃如何Elon Musk引發的預期大規模僱員外流。Twitter高層表示，公司將每天監測員工流失情況，但現在判斷與Elon Musk的收購交易將如何影響員工去留還為時過早。一名員工在會議期間詢問Parag Agrawal對員工在收購完成後離職的可能性很高有甚麼看法，對此，Parag Agrawal回應指Twitter一直關心其員工利益，以後亦不會變。

據知情人士透露，Elon Musk已向銀行提出削減董事會和高層薪酬的建議，但具體削減多少仍不清楚。另一位消息人士稱，Elon Musk在獲得Twitter擁有權前，不會做出裁員決定。

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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