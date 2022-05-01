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【電子消費券2022】第二期5000元消費券營辦商名單出爐　一文看清6間支付工具中小企支援措施及優惠

Hot Talk 12:33 2022/05/01

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【電子消費券2022】第二期5000元消費券營辦商名單出爐　一文看清6大支付工具最新中小企支援措施及優惠

政府今年推出新一輪1萬元消費券計劃，計劃分兩個階段進行，第一期5,000元消費券已經在上月7日起開始派發。政府今日宣布，協助發放第二期5,000元消費券的儲值支付工具營辦商會增至6家，除了上一期已經有份的八達通、支付寶香港、香港電訊的 （06823） Tap & Go「拍住賞」及騰訊 （00700） WeChat Pay HK外，會加入中銀香港 （02388） 的BoC Pay及匯豐 （00005） 的PayMe from HSBC。

第二階段消費券新增滙豐PayMe及中銀BoC Pay、目標年中登記，財政司陳茂波：要求各營辦商提供回饋，看【下一頁】

八達通：全力配合政府 續為中小商戶提供協助

八達通營業及市務總監李玉兒表示，八達通會全力配合政府，讓全港市民能簡單快捷地領取新一輪消費券。李玉兒又稱，受疫情影響，中小商戶不免深受打擊，故會繼續提供協助，包括推出推廣計劃鼓勵市民於有關商戶消費，以及繼續推行「一嘟撐里小店推廣計劃」，幫助小店以數碼轉型解決目前的經營難關。李玉兒又預告，會陸續推出各類型獎賞及商戶優惠。

八達通去年獲7成市場登記使用消費券，目前全港有逾15萬個八達通付款點。八達通提到，去年申請使用商用版八達通App的中小商戶及的士司機，八達通將會延長豁免其銀行賬戶資金轉賬費用直至另行通知；新申請使用商用版八達通App 的中小商戶，由其開戶開始計起，亦可先獲豁免首6個月銀行賬戶資金轉賬費用。

【電子消費券2022】首50萬首次八達通App領取消費券用戶可獲10元　八達通預告4.21放寬限聚令才推更多實體店獎賞

Tap & Go「拍住賞」母企：會為商戶提供費用寬減及推出多項優惠予廣大市民

Tap & Go「拍住賞」母企香港電訊表示，歡迎及全力支持政府新一輪消費券計劃，有助刺激本地消費，振興經濟。香港電訊集團董事總經理許漢卿稱，為配合政府推出第二階段消費券計劃，會為商戶提供費用寬減及推出多項優惠予廣大市民。

香港電訊稱，為配合第二階段消費券計劃，集團將為中小企提供以下優惠：1）Tap & Go「拍住賞」 及轉數快 0%交易費；2）豁免智能 POS租機費。

香港電訊又稱，除了向中小企提供優惠外，Tap & Go「拍住賞」將會推出多項有關消費券的優惠，以鼓勵市民到受疫情影響的商戶例如餐飲業、美容及理髮店、運動及康樂場所消費，詳情將適時公佈。

【電子消費券】Tap&Go拍住賞：消費券派發後總交易額增16倍　逾半用戶為30歲以下

AlipayHK：4月起預售電子禮券逾10萬

AlipayHK表示將積極響應政府號召，為中小微型商戶減免「商戶碼」費用及推出預售電子禮券、「商戶頻道」等營銷功能，協助受疫情影響的商戶透過消費券帶動做更多生意，渡過難關。

AlipayHK稱，由於早前社交距離限制，線下商戶受影響尤為嚴重，此前AlipayHK為商戶新增預售電子禮券功能，4月起已售出逾10 萬張餐飲和外賣平台電子現金券。用戶現時可在AlipayHK App內以低至五折優惠價購買電子現金券，提前鎖定優惠，待疫情好轉再享受。商戶則可透過預售禮券，提前準備並判斷商品數量，降低成本，提升效益。

AlipayHK即日推出營銷方案「商戶頻道」 商戶可自主派發優惠

此外，即日起AlipayHK推出營銷方案「商戶頻道」，商戶可在品牌頁自主派發優惠並透過「關注」功能與關注用戶互動，向其持續推廣優惠。用戶現時可在App主界面點擊「商戶頻道」標識，進入心儀品牌的「商戶品牌頁」即可領取相關優惠，首階段將有逾20個品牌開通「商戶頻道」，覆蓋超級市場、餐飲、零售、商場等。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，AlipayHK早前已響應政府號召，於新一輪消費券計劃期間減免「商戶碼」商戶交易手續費，同時聯手超過160間商戶提供海量優惠券，刺激市民消費意欲，在短短三個星期，已有100萬用戶於AlipayHK領取各種優惠。李詠詩續指，市面消費逐漸回復暢旺，AlipayHK 4月活躍商戶較上月強勁回升逾40%，甚至高於去年消費券派發時期，顯示更多市民傾向使用AlipayHK在不同商戶和場景消費。

【電子消費券】AlipayHK：已有15萬人用完5000元消費券　堂食放寬首日餐飲消費額升2.5倍

WeChat Pay HK：繼續豁免「收錢碼」中小商戶全部交易手續費 將推更多交易激勵

WeChat Pay HK同樣表示，會響應政府呼籲，為用戶及商戶推出更豐富的加碼賞以及推廣活動，刺激本地消費，及支援受疫情影響的中小商戶和社群。WeChat Pay HK透露，新一輪消費券計劃期間將繼續豁免「收錢碼」中小商戶的全部交易手續費，並提供額外的商戶開戶及交易激勵，鼓勵商戶多使用電子支付方式收款。

WeChat Pay HK稱，目前「搶券有So」專區現時已加入接近120家商戶的優惠券；「外賣禮品券激賞」專區則提供低至63折的各大餐飲食肆、外賣平台的優惠券，接下來將加入更多商戶。截至2022年4月底，WeChat Pay HK註冊用戶已突破500萬，覆蓋全港15萬間香港本地商戶。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，有見及消費需求將重拾動力，WeChat Pay HK亦會繼續積極支持中小商戶接入電子支付，帶動本地消費市場氣氛，加上「日行一善」慈善活動，用戶消費同時可幫助有需要社群，一同齊心協力推動經濟復蘇。

【電子消費券2022】WeChat Pay HK：用戶已獲發5000元消費券　提醒可用於搭港鐵　預告更多優惠陸續上線

PayMe母企滙豐：將推出更多措施幫助中小企 另將加快用戶註冊

PayMe母企滙豐稱，非常高興獲甄選為第二階段儲值支付工具之一。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，將推出更多措施，幫助深受疫情影響的中小企業把握消費券商機；另一方面將加快用戶註冊流程，方便大眾透過PayMe 使用消費券。

目前商用版PayMe for Business 接入全港逾3.4萬家網上及實體商戶。

中銀香港：消費券計劃期間豁免商戶BoC Bill年費、開戶費及商戶主掃手續費等

BoC Pay母企中銀香港稱，為配合計劃，中銀香港將推出一系列回贈及消費優惠，市民可透過BoC Pay領取及使用電子消費券，此外，中銀香港亦為商戶提供BoC Bill綜合收款服務，讓商戶受理不同類型的支付工具，包括支援消費券計劃的多款儲值支付工具，並提供多項服務的費用豁免優惠。

中銀香港稱，在商戶端會協助中小企商戶安裝BoC Bill 2綜合收款服務，並在消費券計劃期間提供豁免BoC Bill綜合收款服務年費、開戶費及商戶主掃手續費等多項優惠，安排服務大使為商戶講解BoC Bill 收款方法。BoC Bill為綜合收款平台，包括二維碼支付如BoC Pay及轉數快、非接觸式支付及任何信用卡。

相關文章：

【電子消費券2022】消費券點用最好？　一文看清最新商場商戶消費券優惠（不斷更新）

【電子消費券】第一期5000元電子消費券今日起派發　使用期限至今年10月底

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