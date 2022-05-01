【消費券2022】WeChat Pay HK：新一輪消費券交易金額增2成　繼續豁免「收錢碼」交易手續費

▲ 截至今年4月底，WeChat Pay HK 註冊用戶超過500萬，覆蓋全港 15 萬間香港本地商戶。（資料圖片）

政府今日宣佈已甄選第二階段消費券計劃的值支付工具營辦商，繼續成為營辦商之一的 WeChat Pay HK將延續過往的優惠，推出其他的加碼賞及推廣活動優惠。

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WeChat Pay HK指，截至 4 月 26 日，總交易金額較去年消費券派發後同期（8 月 1 日至 19 日）增長約 2 倍，線上「電訊繳費增值」服務亦受到市民歡迎。在新一輪消費券派發期間，WeChat Pay HK將繼續豁免「收錢碼」中小商戶的全部交易手續費，並提供額外的商戶開戶及交易激勵，鼓勵商戶多使用電子支付方式收款。

截至 今年4月底，WeChat Pay HK 註冊用戶超過500萬，覆蓋全港 15 萬間香港本地商戶 。因應第二階段的消費券計劃，WeChat Pay HK亦將繼續與各個商戶攜手合作，推出更多商戶優惠券供用戶領取使用。「搶券有 So」專區現時已加入接近 120 間商戶的優惠券。而「外賣禮品券激賞」專區則提供低至 63 折的各大餐飲食肆、外賣平台的優惠券，未來將加入更多商戶，全方位覆蓋用戶需求。

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責任編輯：葉泳珊