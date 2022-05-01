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【消費券2022】AlipayHK 4月活躍商戶增4成　加推「商戶頻道」營銷方案

商業 11:30 2022/05/01

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AlipayHK4月活躍商戶較上月回升逾40%，即日起更推出為商戶度身訂造的營銷方案「商戶頻道」。（資料圖片）

政府今日宣佈已甄選第二階段消費券計劃的值支付工具營辦商，除了原有的4間外，今次更新增了BoC Pay及AlipayHK。AlipayHK表示，將因應第二階段消費券，再為中小微型商戶減免「商戶碼」費用及推出預售電子禮券等。

【疫市對策】半世紀粉麵店　增零售拓客源

【本地老字號】超力靠「三隻腳」每年進帳數億元　穩住疫下生意推新產品

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示：「AlipayHK早前已響應政府號召，於新一輪消費券計劃期間減免『商戶碼』商戶交易手續費，同時聯手超過160間商戶提供海量優惠券，刺激市民消費意欲。」

李詠詩續指，在三個星期內，已有100萬用戶於AlipayHK領取各種優惠。隨著消費市道漸復暢旺，AlipayHK4月活躍商戶較上月回升逾40%，甚至高於去年消費券派發時期。

AlipayHK早前為商戶新增預售電子禮券功能，4月起已售出逾10 萬張餐飲和外賣平台電子現金券。。用戶現時可在AlipayHK App內，以低至五折優惠價購買電子現金券， 商戶則可透過預售禮券，提前準備並判斷商品數量。

即日起推出「商戶頻道」

即日起，AlipayHK更推出為商戶度身訂造的營銷方案「商戶頻道」，商戶可在品牌頁自主派發優惠，並透過「關注」功能與用戶互動，向其持續推廣優惠。

AlipayHK用戶現時可在App主界面點擊「商戶頻道」標識，進入心儀品牌的「商戶品牌頁」即可領取相關優惠，關注該商戶專頁更可第一時間獲得心水商戶最新資訊。首階段將有逾20個品牌開通「商戶頻道」，覆蓋超級市場、餐飲、零售、商場等，當中包括堅信號等。

【羅森便利店】日本羅森改售無印良品商品　銷售額即增加約2成　

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：葉泳珊

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