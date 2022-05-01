【電子消費券2022】第二階段消費券新增滙豐PayMe及中銀BoC Pay、目標年中登記　陳茂波：要求各營辦商提供回饋（第二版）

▲ 【電子消費券2022】第二階段消費券新增滙豐PayMe及中銀BoC Pay、目標年中登記 陳茂波：要求各營辦商提供回饋

新一輪1萬元消費券計劃中，第一階段5000元消費券已陸續派發，第二階段的5000元消費券，將新增BoC Pay及滙豐PayMe兩家儲值支付工具營辦商。政府表示，已甄選多兩家營辦商協助推行第二階段消費券計劃，獲甄選在第二階段協助發放消費券的儲值支付工具營辦商會增至6家，包括支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK。

政府正與相關營辦商商討各項細節安排

政府正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，並會盡快公布第二階段詳情，目標是在今年中開始接受登記。

PayMe用戶超過270萬 去年商戶交易量增長150%

現時PayMe用戶超過270萬，商用版PayMe for Business遍布全港逾34,000家網上及實體商戶，2021年個人對商戶交易量更按年增長150%。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐非常榮幸PayMe獲甄選參與新一輪消費券計劃（第二階段），協助推動本地消費，並促進電子支付發展，滙豐一方面將推出更多措施，幫助深受疫情影響的中小企業把握消費券商機；另一方面將加快用戶註冊流程，方便大眾透過PayMe使用消費券。

BoC Pay去年客戶數目及總交易額増長超過30%

中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，中銀香港非常高興能參與新一輪的消費券計劃，配合電子消費券，以振興市場氣氛，推動香港經濟復甦，亦會推出不同推廣及優惠，鼓勵用家利用消費券於受疫情影響的行業或商戶消費。 截至 2021 底，BoC Pay的客戶數目及總交易額均按年増長超過30%，而BoC Bill商戶數 目亦錄得近20%增幅。

陳茂波：擴闊選擇鼓勵良性競爭

財政司司長陳茂波指，擴闊儲值支付工具的選擇，鼓勵良性競爭，可為市民及商戶帶來更多優惠，促進消費氣氛，並進一步推動電子支付市場的發展，他已要求各參與營辦商向小商戶或受疫情影響較嚴重的行業提供協助，並透過回饋或推廣活動，讓消費者及有關商戶受惠。營辦商會適時公布詳情。



政府在物色儲值支付工具營辦商時，考慮了一籃子因素，除了營辦商的相關經驗外，亦包括營辦商現時提供的電子支付工具或電子錢包的普及性，以及其技術能力、籌備所需時間等，並徵詢了香港金融管理局的意見。

分析：八達通消費券佔有率或下降 支付工具優惠力度或勝去年

資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，政府新增兩款支付工具發放第二期5000元消費券，預計支付市場會重新洗牌。方保僑估計，八達通仍為下一輪最多人選用的工具，但佔有率或會由7成降至5成左右。

方保僑認為，市民下一次揀選支付工具時會考慮該營運商的商戶覆蓋率及優惠。方保僑指出，隨著獲選的支付工具增加至6家，刺激支付工具營運商加強宣傳推廣，料優惠力度甚至大過去年水平，雖然新入選的PayMe及BocPay 起步較慢，但均具銀行背景，本身已經與大量企業建立關係，預計可以快速將支付工具接入更多中小商店。

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