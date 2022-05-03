【小米1810】小米開市插5%　印度稱小米非法滙款、在銀行戶口檢獲相當於57億港元資金

▲ 【小米1810】印度稱小米非法滙款 在銀行戶口檢獲相當於57億港元資金

小米 （01810） 子公司M/s Xiaomi Technology India Private Limited遭印度指控非法滙出款項，印度執法局（Enforcement Directorate）在twitter表示，根據外滙交易管理法例規定，相關公司非法滙款，在銀行帳戶檢獲555.1億盧比（相當於57億港元）資金。小米發言人在回應指，該公司的特許權使用費和賬單全部合法且真實，致力於與政府部門密切合作，澄清任何誤解。

小米今日開市即插5%，報11.58元。

路透社4月中報道，印度聯邦打擊金融犯罪機構已召見小米前印度負責人，以調查小米的商業行為是否符合印度的外滙法。報道引述消息人士指，印度正調查小米印度、其合同製造商及其母公司之間的業務結構，檢查小米印度與母公司之間的資金流動。

當時小米已指出，公司遵守所有印度法律，配合當局調查，確保當局掌握所有必要信息。

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