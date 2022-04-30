【美股攻略】最奢華鋼琴品牌 施坦威準備上市

外媒報道，有169年歷史的施坦威樂器（Steinway & Sons）向美國證券交易委員會(SEC)提交首次公開招股(IPO)申請，計劃在紐交所上市，股票代碼為「STWY」，而高盛、美國銀行及巴克萊將擔任是次IPO的主承銷商。

據其招股書顯示，從2016至2021年，施坦威年銷售額從3.86億美元增至5.38億美元，年均複合增長率為6.9%，淨利潤從300萬美元升至5900萬美元，複合年增長率為83.9%。

施坦威被認為是最頂級鋼琴品牌擁有超過135項專利和極強的品質保證，堪比鋼琴界的勞力士，施坦威的製作工藝極為複雜，一台施坦威鋼琴有12000餘個部件，80%以上都由手工製成。一台施坦威三角鋼琴，目前平均零售價在60000至340000美元。

2018年，中國保利集團曾嘗試收購施坦威，價格為10億美元，但最終失敗。

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編輯：黃銳