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內地省份首季度經濟數據出爐 中部及西部省份表現亮眼

理財智慧 18:10 2022/05/01

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據內媒報道，內地除西藏外，30個省份的首季度經濟數據已經出爐，當中以中部及西部省份的表現最為亮眼，新疆GDP增長更達7%。

內地首季度國內生產總值（GDP）為270178億元人民幣，按年增長4.8%。分省份看，一季度GDP超過萬億的省份有11個，包括：廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖南、湖北、安徽、上海。而從GDP增速來看，新疆（7%）、江西（6.9%）、福建（6.7%）、湖北（6.7%）、貴州（6.6%）、山西（6.5%）、湖南（6%）、海南（6%）8省份的增速超過或等於6%。

而固定資產投資增速方面，一季度增速前五的省份分別為：內蒙古（59.6%）、新疆（24.8%）、湖北（20%）、海南（16.3%）、江西（15.6%）。此外，河南、寧夏、浙江、山西、福建5省份的固定資產投資增速超過了14%。在已公佈數據的30省份中，超過20個省份的一季度固定資產投資增速實現高於10%的增長，佔比超過全國的三分之二。

社會消費品零售總額增速方面，30省份中，江西（8.9%）、新疆（7.9%）、湖北（7.8%）、河北（7.1%）、福建（7%）5省份的增速超過7%，此外，浙江、四川、海南、貴州、湖南、重慶、安徽、山東、雲南、河南等省份的社會消費品零售總額增速超過全國水平。

而從居民人均可支配收入來看，全國居民人均可支配收入10345元人民幣，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長5.1%。上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東這8個省份的居民人均可支配收入跑贏了全國水平。

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編輯：黃銳

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