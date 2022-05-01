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巴郡首季盈利跌53% 大幅增持石油股雪佛龍

股樓投資 18:10 2022/05/01

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「股神」巴菲特投資旗艦巴郡‧哈撒韋（Berkshire Hathaway）周六（4月30日）公布首季業績，純利54.6美億元，按年下跌53.38%。

巴郡首季經營溢利70.4億美元，按年微升0.31%，每股EPS為3,702美元，按年下降約52%，首季回購了32億美元的股票。

今年首季巴郡持股大約66%集中在4家公司：蘋果（Apple Inc.）、美國銀行、美國運通和雪佛龍Chevron Corporation，市值分別為1591億美元、426億美元、284億美元和259億美元。 其中，巴郡大幅增持美國石油企業雪佛龍的股票。

受惠油價上升，美國石油企業雪佛龍（Chevron，美﹕CVX）公布，截至3月底止首季業績，經調整盈利為65億元（美元，下同），按年增逾2.8倍，去年同期獲利17億元，為2012年次季以來最佳表現。

由於全球需求上升，雪佛龍考慮投資於發展更多天然氣項目，但集團未有提及具體計劃內容。

巴郡的現金大降到1,063億美元，去年同期約1,400億美元。

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編輯：黃銳

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