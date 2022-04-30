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美家庭引發機場炸彈恐慌 遊以色列想帶走未爆彈殼留念

環球社會熱點 17:49 2022/04/30

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很多人出國旅行都會物色當地的特色物品留念，但美國一個家庭到以色列旅行想帶紀念品離境，卻意外在機場鬧出一場恐慌。機場安檢人員搜查這個家庭攜帶未爆的炮彈彈殼放入行李，隨即導致現場旅客慌忙逃走。

【烏克蘭戰爭】烏警告東部戰事持續 或與俄談判破裂 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）報道指事發於周四（28日），涉事美國家庭在以色列本古里安機場（Ben Gurion Airport）進行安檢期間，從背囊取出一個炮彈彈殼，然後詢問負責檢查的人員能否將彈殼放入行李喼内。

他們有意帶走的彈殼

當檢查人員發現這是一枚未爆炮彈時，隨即宣布附近區域需要清場。但旁邊另一名旅客卻聽錯，隨即開始大叫有恐怖分子開槍，從而引發大規模恐慌。

社交媒體上流傳的片段可見，機場内有大量旅客表現驚慌失措，爭相逃離現場。

數十人大聲呼叫及逃離現場，其他人則在混亂中蹲伏或躺在地板上。

【G20峰會】普京澤連斯基獲邀出席 美反對俄有份 【下一頁】

當局指這個美國家庭是在遊覽以色列的戈蘭高地（Golan Heights）期間拾到這枚未爆炮彈，而當地是以色列及敍利亞發生戰爭的地點。

這個家庭在接受盤問後獲准登機，機場人員表示已經清楚事件詳情。

一名32歲男子混亂中試圖逃跑時受傷，被送往醫院。據悉，他當時在機場排了一小時隊，到達辦理登機櫃檯時卻發現人們爭相逃跑，自己也跟著逃生。

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責任編輯：鄭錦玲

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