【REITs】順豐房託今年將大舉收購　CEO翟廸強：目標至少注入6個項目　收購有三大條件

▲ 順豐房託今年將大舉收購 CEO翟廸強：目標至少注入6個項目 收購有三大條件

順豐房託 （02191） 為首個於香港上市並以物流為主的房地產投資信託基金（REITs），公司目標上市兩年內將總資產翻倍至120億元。行政總裁翟廸強預告，今年收購行動將變得活躍，冀年內可為公司注入至少6個項目，並為收購列出三大條件，傾向選擇內地中型物業。

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冀上半年完成一個收購 下半年至少5個

物流地產以租金收入穩定見稱，順豐房託除了優化現有租戶組合，積極商談續租及協助租戶擴張租用面積，以提升穩定性，中短期則會以收購擴大公司規模。翟廸強接受本報專訪時表示，希望上半年可透過現有資金及銀行未動用貸款完成1個收購，待資本市場回穩後，冀下半年可再收購5至6個項目。公司會選擇母企順豐控股全資擁有項目，並專注於中型物業，即面積約5至8萬平方米，估值約2至3億元人民幣。

而收購條件包括：一、物業已落成且開始營運、二、具穩定的出租率，至少要達7成或以上、三、順豐為主要租戶，給予投資者信心。目前公司初步已鎖定了數個項目，正進行估值工作及盡職調查。不過，由於香港的物業昂貴，動用資金多，以及可投資的機會較少，故收購項目以內地物業為主。

電商崛起改變物流服務需求、去全球化促使供應商需要更多的貨倉儲存地點，市場對現代物流貨倉的需求愈來愈大。翟廸強認為，物流地產的發展趨勢只是剛起步，且「不會返轉頭」，留意到近年全大型基金亦熱衷於投資物流地產。

內地現代物流倉平均每年加租3%

問及中港現代物流倉的租金，翟廸強提到，香港現代物流倉平均每月租金為130至140元每平方米，內地則是每月約20至60元人民幣一平方米。雖然兩地租金水平差距仍大，但由於香港需求增長平穩，過去5至6年租金升幅為低單位數，租約期內租金水平亦基本劃一。

相反，內地近年租金升幅達中單位數升幅，並接受每年調升租金，透露行內普遍每年加租3至4%，部份優質地區更可加租5%至6%。現時於一綫城市的租金介乎每平方米50至60元人民幣，貴則達70至80元人民幣。

雖然租金有固定升幅屬好事，但翟廸強指，作為房託更追求穩定性，會選擇實力雄厚的大型租客，包括順豐控股，並提到部份現有客戶有意擴張租用面積，故會傾向與現有租客商談續租。

物流地產除了看重項目地點，物業設計也不可缺，市場對高標準倉庫的需求更大。高標準倉庫即是每層達7000至8000平方米、柱位濶度約11米、樓底高約6米。而順豐控股所有物業均為高標準倉庫。

記者：袁諾曦

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