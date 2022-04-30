英國兒童神秘肝炎個案增至145宗 盤點主要症狀

全球最近出現多宗兒童感染神秘肝炎個案，部分患者更需要緊急換肝。英國衞生安全局（UKHSA）表示一款名為F41的腺病毒料為肝炎成因，而英國相關個案累計已增至145宗，英媒更盤點出多個兒童神秘肝炎的相關症狀。

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英國UKHSA截至周五的最新數據顯示，英國再多34名兒童感染不明原因的肝炎，累計感染人數增至145人。目前有10名兒童需要進行肝移植，自周一（25日）以來未有再上升，也未有出現感染兒童死亡個案。

當局調查後相信一款名為F41的腺病毒料為肝炎成因，這款病毒一般會導致輕微疾病，例如胃部不適及感冒。專家認為由於新冠疫情期間的限制措施，不少幼童缺乏機會出外接觸常見病毒，導致他們身體免疫反應更為強烈。

以下為主要症狀

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UKHSA臨床醫生及新興傳染病總監錢德（Meera Chand）表示，一般兒童感染神秘肝炎的可能性仍然極低，不過提醒家長留意兒童會否出現黃疸等肝炎的跡象，又建議家長確保兒童有做足正確洗手等防疫措施已有助減少常見病毒傳播。

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責任編輯：鄭錦玲