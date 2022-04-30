【寧德時代】 受材料成本增加拖累 寧德時代首季純利僅15億 按年跌近24％

被內地股民稱為「寧王」的汽車電池生產商寧德時代（深：300750）首季業績令人失望，受原材料價格急升拖累，期內純利按年跌23.6%至14.9億元（人民幣，下同），與市場早前預期首季獲利可達50億元相比，落差極大。

同場加映﹕【溫股知新】 內地傾力救市 做好資產配置

期內，營業總收入486.8億元，同比增長154%；基本每股收益0.6439元。寧德時代指，業務規模增長帶動期內營收表現，惟部分上游材料價格快速上漲，造成成本營業成本按年增近兩倍至416.3億元。集團首季研發費用亦升近1.2倍至25.7億元，主要因持續加大研發投入，研發項目增多及研發團隊擴大。

國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

寧德時代董事會秘書蔣理表示，集團不會進軍造車業，因車企是客戶及長期合作夥伴，集團只會專心做好自己事情。對於原材料價格上升造成壓力，他表示，集團在價格方面，以非常謹慎態度面對，但升幅實在太快，已與主要客戶協商，共同應對供應鏈壓力。

同場加映﹕【青姐話】 有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧