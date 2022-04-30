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【寧德時代】 受材料成本增加拖累 寧德時代首季純利僅15億 按年跌近24％

股樓投資 16:50 2022/04/30

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被內地股民稱為「寧王」的汽車電池生產商寧德時代（深：300750）首季業績令人失望，受原材料價格急升拖累，期內純利按年跌23.6%至14.9億元（人民幣，下同），與市場早前預期首季獲利可達50億元相比，落差極大。

同場加映﹕【溫股知新】 內地傾力救市 做好資產配置

期內，營業總收入486.8億元，同比增長154%；基本每股收益0.6439元。寧德時代指，業務規模增長帶動期內營收表現，惟部分上游材料價格快速上漲，造成成本營業成本按年增近兩倍至416.3億元。集團首季研發費用亦升近1.2倍至25.7億元，主要因持續加大研發投入，研發項目增多及研發團隊擴大。

國企改革產生4大利好 滙豐薦吸13隻中資股【見下頁

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寧德時代董事會秘書蔣理表示，集團不會進軍造車業，因車企是客戶及長期合作夥伴，集團只會專心做好自己事情。對於原材料價格上升造成壓力，他表示，集團在價格方面，以非常謹慎態度面對，但升幅實在太快，已與主要客戶協商，共同應對供應鏈壓力。

同場加映﹕【青姐話】 有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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記者：郭秀慧

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汽車 寧德時代（深：300750） 營收 純利

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