【上海復工】 上海首批復工「白名單」企業 復工率逾80% 再推第二批涉及1,188家

上海正努力推動製造業企業復工復產，上海市經濟信息化委總工程師張宏韜今日（30）在防疫記者會上指，首批優先復工復產的「白名單」企業復工率已超過80％，包括上汽集團（滬：600104）各整車廠和特斯拉（美：Tesla，TSLA）都穩定實現整車批量下綫；中芯國際（00981）、華虹集團產能利用率持續保持在90％以上，帶動相關配套企業復工復產。

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張宏韜表示，當局已發放超過1萬張「復工證」，讓4萬人重返工作崗位。另外，當局日前已推出第二批共1,188家「白名單」企業，比首批多500多間，包括華為、陶氏化學、松下電器及百濟神州（06160）等。

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記者：郭秀慧